北投立農國小2學生校園內遭蝴蝶刀架脖　家長急PO網！警方回應了

▲有名家長在臉書上指出，26日孩子去北投區立農國小玩，竟遭不明少年持蝴蝶刀架脖 。（圖／翻攝自Facebook／靠北北投幫）

記者黃宥寧／台北報導

太可怕了！有名薛姓家長在臉書社團《靠北北投幫》害怕指出，26日兒子到立農國小玩，沒想到操場邊竟有2名少年，各拿1把蝴蝶梳與蝴蝶刀在耍帥把玩，甚至將刀子架在他兒子及兒子同學脖子旁，讓他感嘆現在治安如此差，在大白天且在校園竟發生這種事，最後也呼籲家長要注意。對此北投分局表示，少年身分正調閱監視器釐清中。

薛姓家長指出，兒子26日下午和同學約在立農國小玩，返家後向他提到在學校操場遇到2名不認識的少年，竟持蝴蝶刀與蝴蝶梳架在他與同學脖子上，聽到這樣的事情讓身為家長的他深感恐懼，希望透過發文讓各位家長能提前知道，也希望校方能積極處理，他也在28日晚間前往石牌派出所報案。

▼薛姓家長貼文中附上蝴蝶刀款式。（圖／翻攝自Facebook／靠北北投幫）

對此，北投分局回應表示，少年的身份是否為校內學生，目前正調閱監視器釐清中，並請校方協助辨識是否為校內或校外學生，也將針對校園周邊加強巡邏外，有關校園內安全維護部分，協請校方如接獲校內有可疑人士逗留時，立即向分局聯繫或撥打110報案專線。

會讓家長如此驚惶萬狀，不是沒有原因，2015年屏東縣崁頂鄉某國中發生一起刺殺意外，1名國三男同學疑與另1名黃姓同學起口角，結果卻被對方用攜帶到校的蝴蝶刀刺傷，由於傷口很深，貫穿胃部深及大動脈，造成腹部大量出血，經搶救仍無效，而該名行凶學生事後也相當懊悔。