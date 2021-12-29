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「主播一哥」李佳琦被約談…急交整改報告　浙江消保委：態度端正

▲大陸美妝網紅第一人李佳琦。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸美妝網紅第一人李佳琦。（圖／記者魏有德攝）

記者鄭思楠／綜合報導

據浙江電視台經濟生活頻道官方微博「浙樣紅TV」29日通報，雙十一期間，浙江消保委發現李佳琦等帶貨主播存在違規問題。12月28日，浙江省消保委收到淘寶、抖音等五個平台及相關主播的整改報告。

通報稱，從提交的整改報告來看，各平台和涉事主播態度端正，提出整改措施切實可行，針對性強。涉及問題的相關主播也在省消保委規定時間內提交了整改說明。如李佳琦的運營方（美腕上海網絡科技有限公司）表示立即停止銷售相關商品，對庫存所有商品進行更改，更改完畢且經過新一輪檢測後，再重新上架相關商品。

此前，浙江省消保委在23日表示，早前對淘寶、拼多多、京東、快手、抖音共五個平台進行雙十一直播帶貨消費體察，同時還包括有李佳琦等網路人氣排名前十位的知名主播。上述五大平台及相關主播，已被浙江省消保委約談，並分別給出初步整改方案。

浙江省消保委指，所購買的80個批次樣品中，29個批次樣品不符合國家標準，不符合率為36.25%，並且個別主播存在誇大宣傳、用絕對性廣告語、拿其他平台做比較、少發漏發、發錯尺碼、宣傳與實物不一致等問題。

浙江省消保委指，以在拼多多平台的「雲雲」（粉絲數量589萬）為例，其宣稱某品牌產品去年賣出1個億，全網第一，又宣稱產品具有抗衰老，養顏美容等功能，同時頻繁和其他直播間做對比，稱其他主播直播間賣68元（人民幣，下同），在自己的直播間只需要59元，如果老闆不同意這個價格，差價將由自己補上。

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