以色列飛彈空襲！敘利亞最大港陷火海　貨櫃被燒毀損失慘重

▲據悉港口發生約3至4起爆炸，規模有大有小。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞主要商業港口拉塔基亞港（Latakia）28日遭飛彈空襲，依據該國官媒28日的說法，發動攻擊者就是以色列，現場發生爆炸事件，造成多個港口貨櫃被燒毀。現場發生大火的畫面在網路流傳，截至目前並未傳出傷亡消息。

▲多個貨櫃被燒毀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

這是以色列本月針對重要設施發動的第2次攻擊。敘利亞國家通訊社SANA引述軍方消息指，約在28日凌晨3時21分左右，以色列發射數枚飛彈進行空襲，目標是拉塔基亞港貨櫃存儲區，造成重大損失，且引發火災。

俄羅斯衛星通訊社報導，據悉港口發生約3至4起爆炸，規模有大有小。目前尚未有傷亡消息傳出，但就在空襲事件發生後不久，官媒便稱此次事件造成多個貨櫃被燒毀。

拉塔基亞港是敘利亞最大港口，瀕臨地中海沿岸，位在該國西北部。

من عمليات إخماد الحرائق التي تسبب بها العد.وان الإ.سرائيلي على #ميناء_اللاذقية pic.twitter.com/ttjSW2UhuU — سانا عاجل (@SanaAjel) December 28, 2021

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