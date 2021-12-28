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討5千元買貓糧被拒　獨生女買刀刺死年邁寡母！輕判4年半原因曝　

▲▼新莊女不滿媽媽不付5000元貓糧錢，狂刺死媽，目前遭逮移送。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘇姓女子向母親要5000元買貓糧被拒，涉買刀刺死母親。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名蘇姓女子今年要母親給她5000元買貓糧被拒，涉持水果刀刺進母親肚子出氣，卻造成母親臟器外露、當場沒了呼吸心跳，送醫不治，蘇女到案辯稱只想嚇唬媽媽，新北地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴蘇女，建請法官若認定蘇女行兇時處於心神喪失或精神耗弱狀態，能宣告監護處分以資矯治，新北地院今改依傷害直系血親尊親屬致死罪，判蘇女4年6月徒刑，並施以監護5年。

據悉，蘇女（43歲，在押）患有思覺失調症、領有身心障礙手冊，她愛貓成性，本案發生前，她常在新莊區公寓5樓住處屋頂餵野貓，若沒錢向寵物店買貓糧，就找在同棟公寓2樓經營家庭式按摩店的68歲母親幫出錢，母女不時為此爭執，鄰居也嫌蘇女養野貓弄髒住家環境。

▲▼新莊女不滿媽媽不付5000元貓糧錢，狂刺死媽，女子買刀回家正要上樓。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘇姓女子買刀回家涉對母親行兇。（圖／記者陳以昇翻攝）

今年（2021年）2月23日下午2時許，蘇女再次訂購貓糧，找母親代付5000多元費用被拒，2人大吵一架，蘇女跑到附近一家五金百貨行，用25元買1把水果刀折返母親的按摩店，講沒幾句，涉嫌1刀刺進母親左腹部。

蘇母臟器外露、倒地大出血，蘇女的哥哥在場目睹、來不及阻止，大罵蘇女：「妳在做什麼！」並連忙報警求助。救護人員將失去呼吸心跳的蘇母送醫急救，因動脈破裂失血過多仍不治。蘇母早年喪偶，獨自拉拔3男1女長大，沒想到命喪女兒刀下。

蘇女行兇後留在現場樓梯間抽菸，被警員上銬帶回詢問，她坦承刺傷母親，但否認意圖弒母、辯稱只是想嚇嚇媽媽。蘇女被移送檢方偵辦，訊後聲押獲准至今，檢方查出蘇女買刀時，匆匆付帳拿刀就走，明顯有殺人意圖。

檢方依最重可判死刑、無期徒刑或15年以上徒刑的殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴蘇女，但因蘇女從警詢、檢方偵訊到法院聲押庭，對話內容有許多異於常人之處，檢方建請法院若審酌蘇女行兇時，有心神喪失或精神耗弱得以減免刑責等狀況，能一併宣告監護處分，以資矯治。

法官審理後，認定蘇女行兇時只有傷害犯意，且處於精神耗弱狀態，改依可判無期徒刑或10年6月以上徒刑的傷害直系血親尊親屬致死罪，判蘇女4年6月徒刑，並於服刑前，先施以監護5年，可上訴。

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