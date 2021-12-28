與柯南破解新莊廟街古蹟、美食的秘密　上次沒搶到還有機會報名

▲「2021藝起來新莊串門子」於新莊廟街精彩登場，新北市政府首度邀得國際知名動漫《名偵探柯南》進行合作，吸引大批粉絲、民眾報名參與解謎活動。（圖／新北市政府文化局提供，以下同）

生活中心／台北報導

擁有300多年歷史的「新莊廟街」，不僅有百年古蹟廟宇、古早味的庶民美食，特色巷弄也是傳統偶戲的發源地，為期一個月、熱鬧舉辦的「2021藝起來新莊串門子」，新北市政府首度與國際知名動漫《名偵探柯南》合作，號召柯南迷站出來，在廟街巡禮中一起解開謎題， 開放線上報名後立即秒殺，19日首部曲活動更是沸騰整條新莊廟街。沒搶到的人還有機會，1/8衝現場報名，額滿為止。

去（109）年推出後獲得好評的「藝起來新莊串門子」，今年也有一系列活動，包含戲曲展演、廟街實境解謎及文化小旅行，於12/11至111年1/15期間展開，歡迎市民朋友一起參加外，這次更邀來「名偵探柯南」串門子，在新莊廟街上演解謎三部曲，分別為12/19首部曲「柯南與你的廟街巡禮」、111年1/8二部曲「小蘭與新一穿梭百年古蹟」、111年1/15最終曲「安室透VS赤井秀一廟街追逐戰」，實境解謎地點包括新莊廟街各大廟宇及知名店鋪，不只能夠體驗柯南劇中懸疑的情節，還能享受新莊在地的文化薰陶及美食饗宴。

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首部曲活動當天，報名參加的民眾與柯南迷，大批粉絲戴著黑框眼鏡及繫上紅色領結，也有人身穿「柯南藍」上衣，以及裝扮成怪盜基德、毛利小五郎等角色投入解謎遊戲，齊聚在新莊慈祐宮、戲館巷、米市巷、武聖廟及全安宮，逐一破解怪盜基德設下的多道謎題，就連新北市政府副秘書長張其強也特別來到廟街，與柯南一同實境解謎，聯手解開古蹟廟宇及傳統美食，經過百年仍香火鼎盛、生意興隆的秘密，展現多年新聞經驗的高超推理能力，全場驚艷。

張其強表示，今（110）年適逢《名偵探柯南》迎來單行本漫畫第100集發售紀念，考量柯南劇情大多以歷史場域出發並融入文化元素，新北市政府決定與柯南聯名，讓傳統文化與人氣動漫能在新莊有巧妙又趣味的結合，並進行別開生面的文化交流。同時也號召大家使用新北加倍券，活絡廟街商圈經濟之餘，還有機會抽大獎。

▲新北市政府副秘書長張其強指出，新北市政府決定與柯南聯名，盼傳統文化與人氣動漫的結合，帶來別開生面的文化交流。

▲張其強號召大家使用新北加倍券活絡廟街商圈經濟。

▲張其強副秘書長（右2）率領市府團隊至慈祐宮參拜祈福。

柯南解謎活動為免費參加，須事先報名，且每場名額有限，線上1000名、現場200名，但不管是首部曲或二部曲，網友們手刀報名登記，網路預約戰況激烈，跟演唱會門票一樣難搶，讓其他人看了傻眼直說「太誇張了 兩分鐘1000人全滿」、「三分鐘內秒殺⋯只報名到一個人」、「這次也太誇張了 額滿了……」、「這次也太快秒殺了！」。

目前二部曲線上報名雖已額滿，不過還有現場名額，有興趣的人可提早去卡位，當天將於上午9:30～11:00、中午12:00～13:30於新莊慈祐宮旁的現場報名處開放報名；最終曲則於12/31中午12:00開放線上報名，實境解謎地點為阿瑞官蘇家粿、老順香糕餅店、日日用打鐵店、尤協豐豆干店及簡文仁畫室。

除了與柯南一起找出真相，新北市文化局表示，「2021藝起來新莊串門子」還包括限定集章活動、專屬看板打卡點及人偶見面會。此外，新莊文化藝術中心與新北市立圖書館新莊分館也分別規劃一系列精彩的各式戲曲展演和小旅行，相當適合親子出遊、闔家前往，更多資訊請至新北市文化局網站（https://www.culture.ntpc.gov.tw/）及加倍奉還主題網站（https://double.ntpc.gov.tw/）查詢。

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