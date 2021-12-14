七、八年級生的經典回憶　前3名懷舊人氣卡通開播逾20年人氣不減

▲10大懷舊卡通網路聲量排行，你的童年回憶也上榜了嗎？（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

記者洪菱鞠／台北報導

在3C產品還未發達的年代，很多人小時候的休閒娛樂，就是下課回家立刻衝到電視機前看卡通，隔天上學再跟同學一起討論劇情，雖然隨著科技進步，上網就能隨時隨地觀看，也有新番動畫持續推出，但伴隨著青春童年回憶、已成經典的懷舊卡通，再重播還是讓人看得津津有味，怎麼看都不膩，尤其開播超過20年，陪伴七、八年級生的三部卡通動漫，至今人氣不減。

你小時候也是個卡通迷嗎？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「開播超過15年的懷舊卡通」話題，進一步整理出網友熱議的10大懷舊卡通網路聲量排行，其中發現《航海王》、《中華一番》及《名偵探柯南》這三部，雖然已開播超過20年，到現在仍充滿話題。

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▲網友討論最多的《航海王》，在懷舊卡通網路聲量排行榜拿下第一。（圖／台北動漫節提供）

在榜單排名第一、逾8萬則討論則數的長青大作《航海王》，除了劇情緊湊熱血，許多海賊迷都在敲碗「結局到底是什麼啦…好想知道」、「這幾年會完結到底是真是假啊」；其次是料理卡通始祖《中華一番》，近期在影音平台上直播串流，讓許多想重新回味的網友大讚「終於回歸了！準備刷爆」、「觀看人數半夜三點多了都還穩定四千多人欸，中華一番的魅力太誇張了啦」。《名偵探柯南》則以近5萬討論則數拿下第三。

另外，在龐大的動漫市場，懷舊卡通的影響力仍佔有一席之地，入榜的《哆啦A夢》、《七龍珠》、《櫻桃小丸子》、《美少女戰士》，與精品、服飾、美妝、雜貨等各種聯名商品一推出後，引起粉絲搶收藏，每每都再創話題，引發熱論，另外，《名偵探柯南》、《灌籃高手》登上手遊後，也有不少人邊玩邊大推「真的好懷念」。