貨櫃輪撞壞台中港碼頭！港務公司要索賠　未簽切結限制出港

▲新加坡籍貨櫃船德翔日光輪今天撞上台中港碼頭船艏受損。（圖／港務公司台中分公司提供）

記者許維寧／台北報導

德翔日光貨櫃船於今（12/26）上午7時33分進靠台中港時發生碰撞，不慎撞上8A碼頭尾段。台灣港務公司稍早表示，德翔日光貨櫃船為新加坡籍，總噸位9610、船上裝載584個貨櫃，目前已經拖離8A碼頭停靠11號碼頭中。無人傷亡、亦無油污外洩，但造成碼頭損壞港務公司已經要求船東簽署賠償責任切結書並提供賠償擔保金，未簽認前將限制出港。

台中港務分公司港務長林春福表示，今日上午新加坡籍的德翔輪日光貨櫃船，原本安排停靠進10號碼頭，卻不慎在上午7點半左右，不慎碰撞到8A碼頭尾段，造成10米長的碼頭面受損以及一件通電細纜的損害，台中港隨即請工作人員用拖船將貨輪拖到11號碼頭。

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港務公司則於稍早說明，德翔日光貨櫃船於今日上午7時33分進靠台中港時碰撞8A碼頭尾端，初步勘查8A碼頭防舷材本體及基座、繫纜樁、棧橋式碼頭面版RC結構、以及長約10米的輪擋受損，船身有擦撞痕跡、船艏受損，但無人員傷亡也沒有油污外洩等狀況。

港務公司也說，德翔日光貨櫃船總噸位9610、船上裝載584個貨櫃，撞上8A碼頭後已經派出三艘拖船協助，目前停靠於11號碼頭中。港務公司也隨即召開應變會議，要求於事故現場以紐澤西護欄圍設區隔，並禁止車輛進入。也請船東安排水下檢查，確認碼頭海側結構受損情形，要求船東應簽認「賠償責任切結書」及「損壞調查表」，並提供損害賠償擔保金，在未完成簽認及提供擔保前限制船舶出港。

港務公司表示，8A碼頭受損尚未修復期間將啟動汽車船靠泊替代方案，明天早上將於低潮時再安排海上勘查。海事責任則由航港局調查中。

▲德翔日光輪造成碼頭受損，港務公司要求船東簽署賠償責任切結。（圖／港務公司台中分公司提供）