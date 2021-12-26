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曾放話「做炸彈炸台北市政府」緩起訴　鹿希派又捲吸大麻風波

吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）。（圖／翻攝自ETtoday星光雲）

▲吳宗憲兒子[鹿希派（吳睿軒）再度因吸食大麻菸鬧上新聞版面。（圖／翻攝自ETtoday星光雲）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

知名藝人吳宗憲兒子、藝名鹿希派的吳睿軒25日聖誕節晚上到信義區松壽路知名夜店RUFF消費，到了26日凌晨他走到松高路旁抽菸，卻遭信義警方步行巡邏警員聞到他身上有濃厚大麻味道，警方上前盤查發現吳身上的菸燒到一半，警方請他配合調查。

信義警方表示，吳睿軒（23歲）並無毒品何前科，被帶返警局後他坦承吸菸，但否認事先知情「該捲菸是大麻菸」，表示夜店接受不明友人「請菸」，結果誤吸到大麻捲菸。

藝名鹿希派的吳睿軒之前曾犯恐嚇公眾危安罪嫌，2018年8月19日，有網友在社群媒體「Instagram」看到吳睿軒貼文，吳聲稱要是女友病情未顯著改善，就要製作炸彈炸台北市政府，內容為「女友生病要是沒好起來，我就做炸彈炸台北市政府，全民賠罪」。

該事件躍上媒體版面後，愛子心切的吳宗憲嚴格批判親兒「不排除讓他退出演藝圈」，同年8月24日，吳遭士林地檢署傳喚，他坦承貼文並表示相當後悔，檢察官要求他當庭寫悔過書，裁處緩起訴1年，6個月內支付公庫台幣50萬元，檢察官希望藉此讓吳睿軒有所警惕。

8月30日，鹿希派表示自己將退出隸屬的經濟娛樂公司，且因父親吳宗憲不願替他支付新台幣50萬元，而向其姊借貸付款以換取緩起訴，之後將以自己的名義復出接案、繼續做音樂；未料今年聖誕夜，他到北市信義區RUFF夜店找友人聊天，順手接過友人熱情請菸，卻因此涉入持有吸食大麻風波。

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