蘇卡達象龜逛大街　竹北員警當動物保母意外拉起人龜情緣

▲竹北分局鳳岡派出所員警日前在路上中拾獲一隻蘇卡達象龜。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

近日竹北警分局鳳岡派出所內會發現一隻蘇卡達象龜散步於庭院，原來是16日13時許，民眾發現有隻大烏龜於馬路旁爬行，遂趕緊報案，員警到場後擔心車輛往來會傷及烏龜，將其抱返所安置並協助找尋飼主。

這隻大龜體型約50公分長、寬30公分，重達約40公斤，紙箱無法暫時容納牠，員警只好將其關在房間內活動，另一方面員警積極上網搜尋動物走失貼文及到處尋問附近民眾，所幸有民眾認出該烏龜為附近某戶人家所養，因不明原因從花園脫逃，警方立即通知飼主，飼主接獲通知烏龜脫逃也十分驚訝，不知為何烏龜會離家出走，感謝警方積極協助，讓飼養8年的寶貝烏龜平安返家。

▲▼蘇卡達象龜因迷路被帶回派出所，在飼主領回前，暫住在派出所中。

因這次象龜迷途記，意外與員警建立了緣份情感，飼主有空會帶牠至派出所走走，讓員警辛苦執勤時，有個夥伴在旁陪同作伴溫馨感覺。

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