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吃澱粉就復胖？　營養師提3關鍵4觀念：不必怕胖失去吃的快樂

▲▼白飯,米,米飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多人為了保持身材而放棄米飯等澱粉類食物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

許多人減重其中都極力避免吃到澱粉，生怕一吃就容易復胖，但是否真的如此，營養師把這種恐懼感稱為「澱粉恐懼症」，實際上不代表吃澱粉一定會肥胖，最重要的是「熱量、型態和活動量」。

營養師孫語霙於《營養師愛碎念-孫語霙營養師》粉專表示，每隔一段時間就會有同樣的訊息重複出現，像是「想恢復正常飲食，但很擔心吃了澱粉會復胖」、「營養師，請問我一餐澱粉可以吃多」、「我真的可以吃飯嗎」？而這些問題是因為最近幾年「減醣飲食」的流行，才讓愈來愈多人把澱粉當敵人。

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孫語霙指出降低醣類食物的攝取，來達到減脂的目的，基本上沒有問題，「但不代表吃澱粉=肥胖」，最重要還是取決於關鍵3點，「整體的熱量」、「澱粉的型態」以及「自身活動量」。

孫語霙若有類似困擾，有4點觀念可以特別留意。第一點，讓人復胖的主因是「整體攝取熱量已經大過身體所需」，任何食物吃太多都會胖；第二點，澱粉容易胖的主要來由是現代飲食中太多精緻澱粉，「例如將麵包、蔥油餅、小籠包…當正餐吃，高油+高醣的食物，熱量往往比較高，又因為飲食精緻化而飽足感不夠。」

第三點，孫語霙表示若想要攝取澱粉而不發胖，「選擇原型態食物就對了，像是糙米飯、地瓜、馬鈴薯」，「如果外食找不到這些食物，那麼每餐吃1/2~1碗的澱粉，搭配足夠的蔬菜、蛋白質，也算是合理的一餐。」第四點，運動量的人反而不宜強制執行低醣飲食，因為澱粉需求會較一般人高，容易反效果。

也是肥胖過來人的孫語霙表示，其實不必為害怕復胖而失去吃美食的快樂，胖和瘦都是需要長期飲食和運動的累積，要懂得學習和食物和平共處，才能活得快樂。

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