4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了：這樣的父母哪找？

▲張姓老夫婦因4名子女不願負擔生活費，無奈提告要求每月1400元的生活費。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「你們捫心自問一下，這樣的父母哪裡去找？」湖南桃源縣人民法院巡迴法庭的女法官艾艷萍日前審理一起贍養糾紛案，一對年邁的父母因受傷無法自理，4名子女又不願照顧，無奈之下提出告訴，希望每個月能拿到300人民幣（約1300元新台幣）的贍養費，讓艾艷萍忍不住哭了出來，認為這對父母實在對孩子太好。

綜合陸媒報導，這對高齡84歲的張姓夫妻育有3兒1女，此前一直和小兒子一起生活。今年5月，張姓老翁摔倒受傷，需要人全程照顧，但4名子女都不願意支付生活等相關費用，尤其大兒子開庭時情緒激動，認為父母將財產、物品都留給最小的弟弟，應該由弟弟一人負責，而兩名老人全程都不發一語，默默的聽著。

▲▼法官艾艷萍認為，老夫婦本可以要求更多贍養費，卻還在為子女著想。（圖／翻攝微博）



對此，艾艷萍忍不住哭了出來說，「按照法律規定，你們的父母是可以要求你們每月給2500元（約10873元新台幣）的贍養費的，但我反復問了他們，他們只要求一位子女（支付）300元（每位老人150元）。你們少買件衣服，少吃點好吃的，就可以出來了，你們捫心自問一下，這樣的父母哪裡去找？」

艾艷萍的話語讓周圍村民聽了都有感處，紛紛上前勸說大兒子。最終，經過法官調解，大兒子等人才願意在調解書上簽字，與父母達成贍養問題的和解，而張姓老夫妻庭審後也互相攙扶離開。

艾艷萍表示，在農村中每月支付300元人民幣不多，但張姓老夫妻的大兒子仍不同意，其他的子女也都沒有意見，讓她非常感慨，「父母含辛茹苦把孩子養大，在自己沒有勞動能力時，還想著為子女減壓，我是為兩位老人的大度所感動。」

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