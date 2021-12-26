　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了：這樣的父母哪找？

▲▼4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了：這樣的父母哪找？。（圖／翻攝微博）

▲張姓老夫婦因4名子女不願負擔生活費，無奈提告要求每月1400元的生活費。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「你們捫心自問一下，這樣的父母哪裡去找？」湖南桃源縣人民法院巡迴法庭的女法官艾艷萍日前審理一起贍養糾紛案，一對年邁的父母因受傷無法自理，4名子女又不願照顧，無奈之下提出告訴，希望每個月能拿到300人民幣（約1300元新台幣）的贍養費，讓艾艷萍忍不住哭了出來，認為這對父母實在對孩子太好。

綜合陸媒報導，這對高齡84歲的張姓夫妻育有3兒1女，此前一直和小兒子一起生活。今年5月，張姓老翁摔倒受傷，需要人全程照顧，但4名子女都不願意支付生活等相關費用，尤其大兒子開庭時情緒激動，認為父母將財產、物品都留給最小的弟弟，應該由弟弟一人負責，而兩名老人全程都不發一語，默默的聽著。

▲▼4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了：這樣的父母哪找？。（圖／翻攝微博）

▲▼法官艾艷萍認為，老夫婦本可以要求更多贍養費，卻還在為子女著想。（圖／翻攝微博）

▲▼4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了：這樣的父母哪找？。（圖／翻攝微博）

對此，艾艷萍忍不住哭了出來說，「按照法律規定，你們的父母是可以要求你們每月給2500元（約10873元新台幣）的贍養費的，但我反復問了他們，他們只要求一位子女（支付）300元（每位老人150元）。你們少買件衣服，少吃點好吃的，就可以出來了，你們捫心自問一下，這樣的父母哪裡去找？」

艾艷萍的話語讓周圍村民聽了都有感處，紛紛上前勸說大兒子。最終，經過法官調解，大兒子等人才願意在調解書上簽字，與父母達成贍養問題的和解，而張姓老夫妻庭審後也互相攙扶離開。

艾艷萍表示，在農村中每月支付300元人民幣不多，但張姓老夫妻的大兒子仍不同意，其他的子女也都沒有意見，讓她非常感慨，「父母含辛茹苦把孩子養大，在自己沒有勞動能力時，還想著為子女減壓，我是為兩位老人的大度所感動。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
徐若瑄《華燈2》戲份不會刪減！總監製曝「拍第4季走向」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

3歲童遭父母「啃娃」吃播　一個月爽賺65萬下場慘了

4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了：這樣的父母哪找？

爸姓李、媽姓拜！人妻生5胞胎「名字想破頭」　爺爺神助攻笑翻網

浦東新規「座位全消毒」影響起降　長榮暫停部分航班、華航照常飛

進一步敞開大門！　陸商務部：將持續擴大外商投資市場准入

新娘慘遭「當眾掀衣摸胸」！變態男賓客群上　大走光畫面曝

西安疫情「再20天見分曉」　張伯禮分析失控原因：基層大意

美媒採訪「焦點都在台灣」　秦剛：中美都不想打仗就要共同反台獨

海底撈一桌互毆「隔壁嗨慶生」員工懵了：該去哪邊？　同框片笑翻

華南7姬翻版！陸券商「5辣妹清涼照」瘋傳　老司機暈了：想去上班

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

嫌小黃慢？重機閃燈運將3次超車　下秒又加速「失控自摔人車倒地

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

行人綠燈過馬路...黑車右轉未讓　直接過彎！目擊騎士傻眼：WTF

黃子佼關心徐若瑄..嘆蕾宏掀「人性疫情」　收小S「婚姻路難走」匾額：拿去當柴燒XD

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

平交道柵欄升起！警示燈卻狂響　詭異放行約15秒...駕駛看嘸倒車

3歲童遭父母「啃娃」吃播　一個月爽賺65萬下場慘了

4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了：這樣的父母哪找？

爸姓李、媽姓拜！人妻生5胞胎「名字想破頭」　爺爺神助攻笑翻網

浦東新規「座位全消毒」影響起降　長榮暫停部分航班、華航照常飛

進一步敞開大門！　陸商務部：將持續擴大外商投資市場准入

新娘慘遭「當眾掀衣摸胸」！變態男賓客群上　大走光畫面曝

西安疫情「再20天見分曉」　張伯禮分析失控原因：基層大意

美媒採訪「焦點都在台灣」　秦剛：中美都不想打仗就要共同反台獨

海底撈一桌互毆「隔壁嗨慶生」員工懵了：該去哪邊？　同框片笑翻

華南7姬翻版！陸券商「5辣妹清涼照」瘋傳　老司機暈了：想去上班

3歲童遭父母「啃娃」吃播　一個月爽賺65萬下場慘了

快訊／19歲武裝男子耶誕節闖英國女王「溫莎城堡」　警緊急逮捕

蘇聯解體30年！立陶宛議員PO「坦克照」：這是北京無法刪除的照片

五月天唱一半「背後突出現她的照片」！　全場萬名觀眾暴動了

4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了：這樣的父母哪找？

炸彈客打電話問「炸彈怎麼裝」　然後他就被炸死了

CNN盤點全球「照常跨年城市」台北上榜　7國際大都會黯然取消活動

快訊／俄羅斯國防部：將撤回在烏克蘭邊境演習部分軍隊

樣品屋模型超讚！他簽約看到實屋傻眼　網笑：開宮廟嗎

糗爆！侯友宜看到狗狗「熱情大喊米可白」　她抱狗尷尬：市長，我才是

國外超狂老爸幫寶寶神配音！　皺眉表情無違和感讓網友笑翻

大陸熱門新聞

21歲男大生做太久　應召女報警處理

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

新娘慘遭當眾掀衣摸胸！變態男賓客群上

人妻生5胞胎名字想破頭　爺神助攻

4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了

海底撈一桌互毆隔壁嗨慶生　員工懵了：該去哪邊？

3歲童遭父母「啃娃」吃播　賺65萬慘了

門外尿尿湧螞蟻！26男手沾一舔嚇壞

浦東新規影響起降　長榮暫停部分航班

他接奇怪訂單「撿錢來」　救下1人命

大叔性慾旺同時交往173女！正牌女友同居8天崩潰

兒含淚罰抄名字4300劃　一姓父母爆笑

大陸多地政府部門下令！禁止過平安夜、聖誕節

憂國2兒生活　媽「進教室陪讀、餵飯」驚呆同學

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人

2022年3星座婚姻小心亮紅燈！

蔡依林玩交換禮物！10歲外甥抽到「厭世反應」結局笑翻

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

包小柏痛失22歲女兒！

汪小菲遭張穎穎群組痛罵「壞了我身體」截圖外流

《全明星》李芷婷被點名「很少去練習」！經紀人發聲喊冤

傳王力宏已做完採檢　疑請飯店送熱飲給媒體

子瑜一刀剪掉長髮「新髮型曝光」

包小柏骨髓移植愛女1年宣告失敗！衍生更加嚴重結果

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

女歌手聖誕節宣布懷孕了！

林志穎辦聖誕趴！被抓包「聖誕襪多一小隻」網驚：第三胎？

更多

最夯影音

更多
老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD
包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

嫌小黃慢？重機閃燈運將3次超車　下秒又加速「失控自摔人車倒地

嫌小黃慢？重機閃燈運將3次超車　下秒又加速「失控自摔人車倒地

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面