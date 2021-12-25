她下班累爆「只想吃炸雞」！下秒被夫嗑光...原地爆炸：力宏敢啦

▲原PO點的韓式炸雞，幾乎被老公全嗑光，讓她當場氣炸。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

很多人下班時，都會想買個美食犒賞自己一整天的辛勞。有位女網友就在《匿名公社》表示，下班又累又餓，點了炸雞來吃，沒想到一洗完澡出來，卻看到老公幾乎全嗑光，讓她當場原地爆炸，「力宏敢啦」。

原PO表示，自己加班回來拖著疲憊的身軀又累又餓，就叫了炸雞外送，「明明也問過老公要不要吃」，沒想到忍著飢餓感終於洗好澡，準備大吃特吃的時候，「我老公居然把我叫的韓式炸雞吃到只剩一個雞翅」，讓原PO當場被氣哭，「沒想到老公還用滿嘴醬汁的嘴想親我哄我」原PO忍不住狂摔東西，但老公只是傻眼的看著原PO，沒有要補償的意思。

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原PO崩潰喊道，「他不知道我是多累多餓，支撐我洗好澡走出浴室的就是炸雞了」，並表示那盒炸雞就是她的精神支柱，卻這樣被老公吃掉，雖然老公事後有說要煮泡麵補償，「但炸雞跟泡麵可以比嗎」，原PO氣炸「力宏敢啦」。

貼文一出，網友們紛紛回覆，「這我會氣炸耶」，「豬隊友永遠不會體貼體諒老婆的辛苦」，「看起來真的很生氣，泡麵跟炸雞，當然炸雞比較好吃」，「滿誇張的，有問你，說不吃，來了還吃，也太沒品德了！真的很過份」，「要是我一定也氣哭，太不體貼了吧，妳平常不要養壞他造成他不體貼習慣了」。