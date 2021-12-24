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社會 社會焦點 保障人權

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟「反告傷害」：他也有動手　結果曝

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲張敦量把人打成重傷，竟還反告男大生傷害。（圖／記者白珈陽攝）

記者陳韻如／台中報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量11月7日凌晨因小擦撞，就與友人陳勁豪、李韋霖將18歲的宋姓男大生打成重傷險些沒命。張男等人事後被依殺人未遂罪嫌送辦而目前遭羈押禁見，而今檢方偵結，張敦量被依殺人未遂、強制罪起訴。另外，張敦量反告宋男傷害的部分，檢方以證據不足不起訴。

回顧案情，宋男同年11月6日晚間參加教會活動，結束後便開著白色福斯轎車護送幾名同學返家，但沒想到，當一行人行經台灣大道與河南路口時卻不小心與後方瑪莎拉蒂發生擦撞。

沒想到張男卻大發雷霆，當場攔車並要求宋男下車，接著不顧宋男頻頻道歉，拿著鋁棒就是一陣痛毆，還嗆聲，「敢報警試試看」，而李男、陳男則是架著宋男不讓他反抗，足足打了20分鐘，導致宋男顱內出血，險些沒命。

▲▼台中地檢主任檢察官襄閱卓俊忠。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中地檢主任檢察官襄閱卓俊忠說明案情。（圖／記者白珈陽攝）

張男與李男、陳男事後均被依殺人未遂罪嫌送辦，3人也遭到法院羈押禁見。不過，張男認為，雙方是互毆，且自己也有受傷，因此反告宋男傷害，但檢方認為，這部分只有張男單一指述，也沒有相關的診斷證明，再加上監視器畫面也無法認定宋男動手。

檢方於今日偵結，張男涉犯殺人未遂等罪，而另兩人涉犯強制及傷害等罪，3人均被提起公訴，並於今日移審法院。至於張男反告宋男傷害部分，則以證據不足不起訴。

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