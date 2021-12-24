　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一線48歲台8女演員　戲場暱稱小姊姊原來靠這「一味」!

一線48歲台8女演員 戲場暱稱小姊姊 原來靠這「一味」!（圖／業者提供）

【企劃特輯】

在台劇《天之驕女》中曾飾演最暖婆婆的鄭仲茵，消失劇中近3個月後，在近日劇情中無預警現身，引發觀眾驚呼，以新身份「夏娃」回歸劇中；除了新角色的出現備受討論外，鄭仲茵在臉書曬出自拍照，讓網友們誤以為她是客串《華燈初上》。

一線48歲台8女演員 戲場暱稱小姊姊 原來靠這「一味」!（圖／業者提供）

▲鄭仲茵身穿一件貼身旗袍、旁分的浪漫長捲髮，露出嫵媚神情，這造型讓網友們誤以為她是客串《華燈初上》。

女神回歸！鄭仲茵「靠吃糖」-6KG重拾火辣身材
鄭仲茵無預警的回歸，不少網友發現鄭仲茵好像變得更年輕漂亮、身材也變好，甚至有人懷疑她是不是去整形了，紛紛詢問她到底是用了什麼方法? 鄭仲茵表示她其實是用了一款「會瘦的糖」，讓她輕鬆甩油6公斤，解除了她之前身材變成「泡芙大媽」的中年危機，才能以火辣身材回歸劇中；因鄭仲茵自爆靠「吃糖減肥」再度引起網友熱議，現在她也不吝惜嶄現好身材，大讚「以糖剋糖」實在太有效，鄭仲茵還特別強調她食用的是日本原裝進口的包裝產品，對於日本藥廠「日南製藥」擁有60年的歷史，她超放心！

一線48歲台8女演員 戲場暱稱小姊姊 原來靠這「一味」!（圖／業者提供）

▲鄭仲茵曾變成泡芙大媽，靠「吃糖減肥」甩6公斤，不但變得更年輕漂亮也重拾火辣身材。

一線48歲台8女演員 戲場暱稱小姊姊 原來靠這「一味」!（圖／業者提供）

▲日本原裝進口的「L997」正是日南藥廠研發的「L-阿拉伯糖」。

60年「日南藥廠」研發 500位醫生、博士強強聯手認證
鄭仲茵口中說的「會瘦的糖」，原來是一種特殊糖叫做「L-阿拉伯糖(L-Arabinose)」，由1953年創立，擁有60年歷史的日本知名藥廠「日南藥廠」所研發，成份並由日本體重管理三大協會共500位醫生及博士等實力超堅強的專業人士聯合測試通過；同時，除了日本境內，美國FDA也同步針對此成份做了大量的研究，證實了「L-阿拉伯糖」確實能夠有效「阻斷」消化系統對於蔗糖的吸收作用、減少內臟脂肪形成，只要在餐前食用就能大幅減少新脂肪形成，達到「去糖減脂」的雙重效果，在輔助代謝上獲得「美日」一致認可，難怪鄭仲茵能三週就甩６公斤，體脂從30變23，整個人都更有自信。

一線48歲台8女演員 戲場暱稱小姊姊 原來靠這「一味」!（圖／業者提供）

▲鄭仲茵食用日南藥廠所研發的「L-阿拉伯糖」，三週就甩６公斤，體脂從30變23，整個人都更有自信。

L997超強減脂成份　 專業醫師表示用糖養瘦菌
日南藥廠研發的「L-阿拉伯糖」擁有超狂的減脂成份，日本厚生省將其列為調節血糖的特定保健用健康食品添加劑，日本政府亦輔助L997國民健康減脂計劃！專業醫師指出：L-阿拉伯糖是一種特殊結構的天然「左旋五碳糖」，特性是「無法被人體消化道分解」，包括胃跟小腸都無法消化吸收，所以它耐酸耐鹼，可越過胃與小腸，直達大腸成為腸道菌的養分；透過這個成份能夠30分鐘在腸道內激增1億個清腸菌、嗜醣菌、嗜脂菌，成功幫助阻醣用重、削脂、清血油，一整個療程下來平均可以減少5-8公斤，難怪持續受到消費者的高度詢問！

一線48歲台8女演員 戲場暱稱小姊姊 原來靠這「一味」!（圖／業者提供）

▲「L-阿拉伯糖」被美國醫療協會、日本厚生省列入抗肥胖的營養補充劑。


美魔女鄭仲茵見證代言 以糖剋糖、吃糖甩肉
日本原裝進口「日南製藥L997」哪裡買？
● 官網優惠組：http://nichinan.tw/aj78c
● MOMO超值組：https://chshop.work/7yryI
● 客服專線：0800-200-173
● LINE ID：https://lin.ee/B8OLeq1
https://youtu.be/Oirb2VHmrAY
 

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
台64嫌前車開太慢！重機騎士閃燈超車擋道　下秒悲劇了
《黑澀會》美眉自爆曾拍「性愛片」！曝前任沒外流原因
見靈堂前被扯髮逼下跪影片　高嘉瑜悔「自己怎被控制成這樣」
《康熙來了》小本本內幕大公開！　小S親解「世紀之謎」
快過期了！　大樂透「破億頭獎」3注還沒人領　
瑪莎惡少起訴！　男大生現況曝光
林俊傑遭曖昧點名　女網友再曝「4私密截圖」
抽中現省4千6！　「一年份衛生棉」天天限時開抽

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

一線48歲台8女演員　戲場暱稱小姊姊原來靠這「一味」!

五迷別再錯過！「迷你版螢光棒」一卡通　酷炫鑰匙造型曝光

網購聖誕禮物取消算詐欺？　官員提醒：取貨7天內可解約不是犯罪

咖啡飲品買1送1！超商聖誕優惠一次看　爽吃鮮食最便宜只要26元

走訪嘉義舌尖「有感」　在地最「亮點」的餐廳

美式拿鐵買1送1、第2杯7折喝！4大超商聖誕限定「咖啡優惠」一次看

【廣編】第16屆龜甲萬盃料理比賽冠軍出爐　盼望以「食」力為地球永續盡份心力

客製窗簾輕鬆在家完成　從訂製到宅配宜得利一次解決

全聯元旦熱美式1元開搶！跨年咖啡買1送1　年終盛典6大活動一次看

限時17天！繼光香香雞「400杯珍奶免費送」　幸運兒直接爽領100杯

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

騎士「緊跟縫隙」想超600萬豪車　抓到彎道機會！結果逆向撞上小黃

一線48歲台8女演員　戲場暱稱小姊姊原來靠這「一味」!

五迷別再錯過！「迷你版螢光棒」一卡通　酷炫鑰匙造型曝光

網購聖誕禮物取消算詐欺？　官員提醒：取貨7天內可解約不是犯罪

咖啡飲品買1送1！超商聖誕優惠一次看　爽吃鮮食最便宜只要26元

走訪嘉義舌尖「有感」　在地最「亮點」的餐廳

美式拿鐵買1送1、第2杯7折喝！4大超商聖誕限定「咖啡優惠」一次看

【廣編】第16屆龜甲萬盃料理比賽冠軍出爐　盼望以「食」力為地球永續盡份心力

客製窗簾輕鬆在家完成　從訂製到宅配宜得利一次解決

全聯元旦熱美式1元開搶！跨年咖啡買1送1　年終盛典6大活動一次看

限時17天！繼光香香雞「400杯珍奶免費送」　幸運兒直接爽領100杯

藍杯葛！民進黨團擬提《地制法》逕付二讀　柯建銘同意撤回

庇佑幼兒平安長大　西螺福興宮送媽祖加持圍兜兜

遍尋不著遺失錢包想報案　警帶錢包出現家門口讓他驚又喜

女色勿近！她強制男友上班「12hrs不間斷」開視訊　網轟：他不是狗

就職三周年踢館！綠營嗆捷運政見跳票　王惠美狠打臉

PS女孩化身賽車女郎應援　中信特攻3大主題日登場

飲料機驚見「隱藏拉桿」！她一按嗨爆：氣泡水喝到飽

《女人我最大》女星宣布懷孕！　嫁240億海運少東2年報喜新身分

台64嫌小黃開太慢！忍者騎士閃燈超車擋道　突加速悲劇影片曝

「讓大家眼見為憑」　柯文哲：斯文里都更明年4月讓老住戶回新家住

消費熱門新聞

連續9天！超商「3大咖啡飲品」買5送5

咖啡買1送1！超商APP限時優惠一次看

小孩「拍嘴道」網友淚推秘密武器

咖啡飲品買1送1！超商聖誕優惠一次看

4大超商聖誕限定「咖啡優惠」一次看

全聯元旦熱美式1元開搶、跨年買1送1

戲場暱稱小姊姊　原來靠這「一味」

墾丁新地標！7000坪商場+錢櫃KTV玩到翻

超罪惡「17.6盎司大牛堡」限時2周吃

Roots outlet改裝必逛重點一次看

全聯開賣烤雞、聯名天母名店推限定披薩

超萌「草莓起司喵喵蛋糕」新登場

繼光香香雞限時17天400杯珍奶免費送

限時5天！超商3大咖啡飲品買1送1爽喝

更多熱門

相關新聞

「宏宏」怒了！　入獄被監友潑糞

「宏宏」怒了！　入獄被監友潑糞

王力宏事件鬧得沸沸揚揚，八點檔也不放過這個惡搞機會，近來《天之驕女》大魔王陳霆和潘逸安、李睿紳、楚翔入監服刑，李睿紳、楚翔為了復仇，常常暴打陳霆和潘逸安，而潘逸安劇中叫「彭立宏」，讓不少網友笑說，蕾神在哪裡，應該也要新增角色。

小18歲嫩妻求生雙胞胎！《驕女》林佑星不避孕

小18歲嫩妻求生雙胞胎！《驕女》林佑星不避孕

《驕女》兄弟竟變成台八版BL

《驕女》兄弟竟變成台八版BL

鄭仲茵回歸《天之驕女》！網驚：是華燈初上吧

鄭仲茵回歸《天之驕女》！網驚：是華燈初上吧

陳小菁黑化惡女滿血復活　《驕女》一夜情女兒未婚夫床照流出

陳小菁黑化惡女滿血復活　《驕女》一夜情女兒未婚夫床照流出

關鍵字：

天之驕女鄭仲茵夏娃日南藥廠吃糖

讀者迴響

熱門新聞

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

李妍瑾凌晨大崩潰！又扯出「熱戀大咖男星」

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

李妍瑾限一天內道歉　彈頭今早發文：我其實懶得回應

徐若瑄夫妻「私下共識」曝光！　果斷決定為6歲兒做1件事

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面