一線48歲台8女演員　戲場暱稱小姊姊原來靠這「一味」!

【企劃特輯】

在台劇《天之驕女》中曾飾演最暖婆婆的鄭仲茵，消失劇中近3個月後，在近日劇情中無預警現身，引發觀眾驚呼，以新身份「夏娃」回歸劇中；除了新角色的出現備受討論外，鄭仲茵在臉書曬出自拍照，讓網友們誤以為她是客串《華燈初上》。

▲鄭仲茵身穿一件貼身旗袍、旁分的浪漫長捲髮，露出嫵媚神情，這造型讓網友們誤以為她是客串《華燈初上》。



女神回歸！鄭仲茵「靠吃糖」-6KG重拾火辣身材

鄭仲茵無預警的回歸，不少網友發現鄭仲茵好像變得更年輕漂亮、身材也變好，甚至有人懷疑她是不是去整形了，紛紛詢問她到底是用了什麼方法? 鄭仲茵表示她其實是用了一款「會瘦的糖」，讓她輕鬆甩油6公斤，解除了她之前身材變成「泡芙大媽」的中年危機，才能以火辣身材回歸劇中；因鄭仲茵自爆靠「吃糖減肥」再度引起網友熱議，現在她也不吝惜嶄現好身材，大讚「以糖剋糖」實在太有效，鄭仲茵還特別強調她食用的是日本原裝進口的包裝產品，對於日本藥廠「日南製藥」擁有60年的歷史，她超放心！

▲鄭仲茵曾變成泡芙大媽，靠「吃糖減肥」甩6公斤，不但變得更年輕漂亮也重拾火辣身材。

▲日本原裝進口的「L997」正是日南藥廠研發的「L-阿拉伯糖」。



60年「日南藥廠」研發 500位醫生、博士強強聯手認證

鄭仲茵口中說的「會瘦的糖」，原來是一種特殊糖叫做「L-阿拉伯糖(L-Arabinose)」，由1953年創立，擁有60年歷史的日本知名藥廠「日南藥廠」所研發，成份並由日本體重管理三大協會共500位醫生及博士等實力超堅強的專業人士聯合測試通過；同時，除了日本境內，美國FDA也同步針對此成份做了大量的研究，證實了「L-阿拉伯糖」確實能夠有效「阻斷」消化系統對於蔗糖的吸收作用、減少內臟脂肪形成，只要在餐前食用就能大幅減少新脂肪形成，達到「去糖減脂」的雙重效果，在輔助代謝上獲得「美日」一致認可，難怪鄭仲茵能三週就甩６公斤，體脂從30變23，整個人都更有自信。

▲鄭仲茵食用日南藥廠所研發的「L-阿拉伯糖」，三週就甩６公斤，體脂從30變23，整個人都更有自信。

L997超強減脂成份 專業醫師表示用糖養瘦菌

日南藥廠研發的「L-阿拉伯糖」擁有超狂的減脂成份，日本厚生省將其列為調節血糖的特定保健用健康食品添加劑，日本政府亦輔助L997國民健康減脂計劃！專業醫師指出：L-阿拉伯糖是一種特殊結構的天然「左旋五碳糖」，特性是「無法被人體消化道分解」，包括胃跟小腸都無法消化吸收，所以它耐酸耐鹼，可越過胃與小腸，直達大腸成為腸道菌的養分；透過這個成份能夠30分鐘在腸道內激增1億個清腸菌、嗜醣菌、嗜脂菌，成功幫助阻醣用重、削脂、清血油，一整個療程下來平均可以減少5-8公斤，難怪持續受到消費者的高度詢問！

▲「L-阿拉伯糖」被美國醫療協會、日本厚生省列入抗肥胖的營養補充劑。



美魔女鄭仲茵見證代言 以糖剋糖、吃糖甩肉

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