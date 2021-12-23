【廣編】賀！Biore獲2020 Facebook行動世代最具影響力品牌

【廣編特輯】

圖、文／Biore提供

Biore自2016年起積極經營社群平台，並因應年輕世代的社群需求於2020年開設官方Instagram帳號，持續強化與年輕世代的互動，成功於2020年Facebook與Nielsen Taiwan尼爾森台灣共同針對台灣市場進行的《2020 Facebook行動世代最具影響力品牌》調查中脫穎而出，獲選為「2020 Facebook最具影響力品牌」台灣TOP 25品牌之一。

看準年輕世代粉絲對於多樣化吸睛素材的重視，Biore針對多項商品皆有聯名角色的限定款包裝推出，並透過線上豐富多元的活動與年輕世代互動。

2020年5月份排汗爽身淨味劑與妙鼻貼，與泡泡先生聯名，串連線上線下，邀請粉絲至各大個人藥妝通路拍攝創意照片，上傳至貼文下方由Biore客製化照片提供粉絲留存 ; 6月卸粧系列則與知名插畫家掰掰啾啾的奧樂雞合作設計超萌限定包裝，成功增加粉絲黏著度及限定商品討論度 ; 7月MEN’s Biore系列商品也與知名熱血漫畫ONE PIECE航海王推出限定包裝商品，成功引起消費者的興趣並提升限定商品社群討論度，更於社群上宣傳登錄發票活動，送出航海王周邊商品增加整體購買率。