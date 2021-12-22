一夜風雨洗禮！阿里山紅楓「織成赤色地毯」　薄霧中絕美風景曝

▲阿里山紅楓宛如絕美的地毯。（圖／漫步在雲端的阿里山提供，下同）

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

阿里山的紅楓，一直都是不少遊客嚮往的美景，無論是掛在樹上的楓葉、抑或者是飄落在地的紅楓葉地毯，都別有一番風味，而經過21日風雨的洗禮，阿里山的楓紅也即將步入尾聲，臉書粉絲專頁「漫步在雲端的阿里山」也將這美景拍下來上傳到網路上，與網友們分享。

「漫步在雲端的阿里山」貼文提到，「經過12月21日整日風雨無情的洗禮，阿里山的楓紅就快進入尾聲，目前僅剩少許風雨飄搖的紅葉，待雨過天晴之後，會再重新檢視最新的紅葉現況。」而他也說，因為很清楚哪個景點的紅葉地毯很快就會消失，因此在一早就趕到慈雲寺一探究竟，果不其然當時清潔人員已經很有效率地開始清理落葉。

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貼文也提到，幾年前因為趕不上清潔人員的腳步，因此錯過了慈雲寺的楓葉地毯畫面，而這次終於捷足先登，趕在清潔人員之前，把握這短暫的幾分鐘，在落葉即將消失之前，留下這難得的畫面。

從照片中可見，雖然樹上的紅楓已經所剩無幾，但墜落在地的紅楓於路面鋪撒開來，織成了一張橘紅色的地毯，與周邊綠意盎然的樹景相映成趣。剛下過雨的山林間還帶著潮氣，樹下的長凳上也鋪滿了紅楓，讓景色更顯得朦朧詩意，而散落在鐵道上的紅楓，在雨露的滋潤下，反倒像一朵朵盛開的紅花，在薄霧之中開出一條條絕美花路，而望著這樣的美景，似乎也能讓人忘記塵世間的憂愁，只想把握住這轉瞬即逝的絕色。