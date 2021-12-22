廣西東興市1例確診「全員居家隔離」　網秒喊不單純…本地人解答

▲大陸再爆本土疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

據廣西衛健委通報，東興市20日晚在例行核酸檢測中，發現1例新冠肺炎陽性感染者，目前已對其進行隔離治療。廣西東興口岸周二（21日）零時起，暫緩相關人員、貨物通關。此外，官方宣布，自今日8時起實施全員居家隔離。

廣西壯族自治區主席藍天立對此表示，元旦、春節將至，口岸物流和返鄉人員增多，再加上旅居第三國的中國公民經中越邊境口岸「曲線回國」等問題，令廣西面臨的疫情輸入和傳播風險加大。

藍天立要求，要強化打擊「三非」（即是非法入境、非法居留、非法就業人員），堵疏結合築牢外防輸入防線，公安、邊檢等部門要繼續開展打擊偷越國（邊）境專項行動，加大海上巡邏防控力度和技防能力建設，堅決阻斷海上非法入境（走私）通道，緩解非法入境給防控帶來的壓力。

鑑於東興市防疫需要，當局決定自2021年12月21日零時起暫緩東興口岸（含邊民互市貿易區）人員、貨物通關，具體通關時間另行通知。

此外，12月22日，為切實維護全市廣大人民群眾生命安全和身體健康，有效阻斷疫情傳播，經東興市新冠肺炎疫情防控指揮部研究決定，從2021年12月22日8時起，對東興市實行居家隔離管理，解除時間視疫情另行通告。

官方宣布，居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課，公共交通停運，東興口岸貨檢、旅檢暫停驗放。除保供應的超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業盡量提供外賣配送服務。

對此，有網友疑惑稱，措施如此重手，相比疫情不簡單，「1個病例全城癱瘓？」、「要讀懂背後的原因！！這個舉措，說明已經擴散了，要把那些人先找出來！！」。

不過，有當地網友解答稱，「東興市是一個縣級市，跟越南芒街挨著的，就隔著一條護城河，不全轄隔離很危險」、「一刀切也是因為這是個小城市，真的很小，醫療條件很一般，而且這是邊境，走私偷渡之類的很多，沒你們想得這麼好管……。」、「不是本地人就別罵了，東興很小的，而且越南偷渡的很多，就隔著一條小小的河，全員居家也沒什麼事，本來就沒什麼人。」