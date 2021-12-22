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6小時環島！東部快鐵可行性評估出爐「花蓮=台東只要70分」

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲交通部規劃東部快鐵。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃「西部高鐵、東部快鐵」的環島鐵路網，目標6小時環島，交通部鐵道局表示，花東地區鐵路提速計畫（東部快鐵計畫）可行性研究期末報告已提出、22日審查，完工後花蓮至台東車程只需70分鐘，可行性研究預計明年上半年通過，後續再啟動綜合規劃及環評等。

鐵道局總工程司呂新喜表示，南迴快鐵以及宜花東提速計畫可行性研究等計畫都持續進行中，避免未來二次施工，針對部分曲線半徑小於800公尺的路段，將於花東鐵路雙軌化工程中改善。

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鐵道局表示，將先改善的路段共6處，包括南迴一處（康樂站南端）以及木瓜溪南北側、加濃濃溪南北側、車溪橋南北側、水拔溪橋段、瑞源站南端、等，曲線半徑改善後該路段即可符合花東快鐵時速160公里的需求。

▲▼台鐵,台鐵月台,台鐵北返,樹林站,台鐵樹林站,樹林車站。（圖／記者李宜秦攝）

▲環島鐵路計劃下只要六小時就可環島。（圖／記者李宜秦攝）

另外，花東鐵路部分路段為單軌，因此當列車行進時，在交會或遇設備故障就可能被延誤，鐵道局辦理花東鐵路雙軌電氣化，預計明年底將展開施工，116年10月通車，屆時花東鐵路每小時車次數量可增近3倍，且區間車交會待避時間可省45分、自強號可省12分。

鐵道局表示，花東鐵路雙軌電氣化範圍自台鐵花蓮站至知本站間，涵括花蓮縣至臺東縣，總經費新臺幣456.27億元，期程自110年5月至117年4月，預計明年6月將會發包工程，明年底開工，116年10月通車，117年4月全面完工。

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