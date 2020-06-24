「東部快鐵」明年中有譜！搭車環島只要6小時　北花90分鐘就能到

▲交通部計畫，將高鐵延伸至屏東。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

為落實全國鐵路網6小時串聯環島計畫，交通部鐵道局表示，東部快鐵計畫正在辦理中，共「宜花東地區鐵路提速計畫可行性研究」及「南迴鐵路雙軌化暨提升為快鐵計畫可行性研究」，預計12個月後可完成初步成果，另「南迴鐵路車站風貌改造計畫」將投入11.28億元，於4年後完工，共提升16座車站周邊景觀。

鐵道局表示，「全國高快速鐵路網整體規劃」以「西部高鐵、東部快鐵」為主軸，台北、高雄、台東、花蓮間鐵路旅行時間皆可縮短至90分鐘以內，全國鐵路網6小時串聯環島，北、中、南、東皆將成為國土核心。

請繼續往下閱讀...

鐵道局表示，東部快鐵可行性研究依計畫性質分為「宜花東地區鐵路提速計畫可行性研究」及「南迴鐵路雙軌化暨提升為快鐵計畫可行性研究」。

▲東部快鐵計畫啟動。（圖／記者賴文萱攝）

依照東部環境特性等條件下，將台鐵既有窄軌系統，優先改善鐵路線形、軌道強度、列車性能及號誌、電車線系統等，並搭配電氣化、雙軌化工程，以逐步提升營運速度，朝快鐵等級發展，可行性研究案現已公告招標，預估於決標後啟動可行性研究工作，約12個月可提出期末報告初步成果。

鐵道局表示，為因應南迴鐵路電氣化通車後之旅運成長需求，及利地方觀光發展考量，「台鐵南迴鐵路車站風貌改造計畫」正式啟動，該計畫將於核定後4年完成，總經費11.28億元。

鐵道局指出，該計畫將辦理改善包括：臺東縣境（大武、瀧溪、金崙、多良(廢站)、太麻里、知本、康樂車站） 7座，屏東縣境（崁頂、南州、鎮安、林邊、佳冬、東海、加祿、內獅、枋山車站）9座，共計16座車站之站房設施及周邊環境景觀等，以提升台鐵服務水準。