重劃區夜間車少易飆速　台中議員募捐LED警示燈提醒減速

▲台中議員賴順仁（右4）募捐LED爆閃警示燈，提醒民眾夜間減速。（圖／賴順仁提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市不少重劃區尚未完成規劃，夜間昏暗偏僻，車少易於飆車，經常發生死亡車禍，台中市議員賴順仁發起的「順仁兄弟會」21日捐贈70組太陽能LED爆閃警示燈，由台中市警察局副局長鄧學鑫到場受贈，希望警示燈能設置在易肇事路段，提醒駕駛人在遠處及早察覺，放慢行車速度，降低交通事故發生。

「順仁兄弟會」成員來自各行各業，成員們在拼事業、顧家庭的同時，不忘付出回饋社會。16年來，兄弟會每年持續做公益關懷各界，至今已捐贈200多組爆閃警示燈、「傻瓜電擊器」AED；也曾一口氣送出600個書包給低收入戶貧童當做新年禮物，讓小朋友感受社會溫暖。

賴順仁說，交通事故釀成的不幸，不只是個人遺憾，有可能造成整個家庭及社會沈重負擔。兄弟會再一次募集25萬元捐贈爆閃警示燈，藉由警示燈閃爍紅藍燈光，有如警方攔檢，能讓用路人慢下車速，注意行車安全。有會員就笑說，夜間遠遠看到路口的紅藍閃燈，真會以為是攔檢，不自覺的就踩煞車。

兄弟會會長廖秀堂表示，今年捐贈警示燈給第五分局、烏日警分局及太平警分局，因為該轄區內新的重劃區即將完成，設置警示燈在易肇事路段，有利降低交通事故發生，並提醒駕駛人注意放慢速度並注意路口狀況。

鄧學鑫表示，將會善用兄弟會愛心，將警示燈安置在彎道，燈光昏暗及車速快等易肇事路段，遠遠地提醒用路人「小心駕駛，安全返家」完全達到警示嚇阻效果，充分扮演起夜間「沉默守護者」的角色。