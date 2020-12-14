有臨檢！台中議員贈60組LED交通警示燈　盼有效遏阻車禍

▲台中市議員賴順仁（右5）等人成立的「順仁兄弟會」，捐出LED交通警示燈，希望遏阻意外發生。（圖／賴順仁提供）

記者鄧木卿／台中報導

「小心，前面有臨檢」， 台中市議員賴順仁號召名行各業成立的「順仁兄弟會」，15年來一直從事社會公益活動，繼送出AED電擊器及貧童書包之後，14日又送給警方60組紅藍LED太陽能交通警示燈，希望藉由紅藍燈光閃爍，提醒用路人放慢車速，降低交通事故發生率，避免不幸悲劇。

創會長賴順仁表示，交通事故釀成的不幸，不只是個人遺憾，更會造成整個家庭及社會沈重負擔，「順仁兄弟會」就是考慮行車安全的重要性，所以藉由紅藍警示燈閃爍，讓用路人放下車速，注意行車安全，有會員就笑說，在夜間遠遠看到路口的紅藍閃燈，真會以為是攔檢，不自覺的就踩煞車。

現任會長邱駿賢表示，2018年就捐過警示燈給台中市警局第五分局設置在易肇事路段，果然發現車禍肇事減少許多，這次透過市政府民政局轉送給南屯區及東南區，希望提醒更多駕駛人注意，這項以太陽能光電板供電的LED紅藍爆閃警示燈，入夜後即自動點亮閃燈，使駕駛人能在遠處察覺，放慢行車速度，降低交通事故發生。

民政局長吳世瑋表示，將會善用「順仁兄弟會」的愛心，將警示燈安置在彎道，燈光昏暗及車速快等易肇事路段，遠遠的就提醒用路人「小心駕駛，安全返家」，扮演夜間「沉默守護者」的角色。

「順仁兄弟會」是由台中市議員賴順仁發起成立，成員來自各行各業，會員們在拼事業、顧家庭的同時，不忘付出回饋社會，15年來持續做公益活動，包括捐贈AED電擊器、送給低收入戶貧600個書包當新年禮物，讓小朋友感受社會溫暖。

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