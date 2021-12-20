時序入冬季　用火、用電愛注意！

▲台南市消防局20日在佳里區六里聯合活動中心，辦理一場「防範一氧化碳宣導記者會暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業說明會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



隨著天氣轉涼，又進入發生一氧化碳中毒的高危險期，在家裡吃火鍋，洗熱水澡，都是寒冷冬天裡國人喜歡做的事情，但因使用瓦斯爐具、熱水器時，門窗緊閉室內未保持良好通風，極可能因一氧化碳中毒造成難以挽回的悲劇。

根據內政部統計，在2017年至2020年間，全國共發生116起一氧化碳中毒事件，造成23人死亡，而2021年至今也已發生45件中毒事故，導致5人死亡及116人送醫。

冬季期間為提醒市民朋友不可輕忽隱形殺手一氧化碳的潛在危險，黃偉哲市長錄製了一段「防止一氧化碳中毒宣導」，隨台南市清潔隊垃圾車沿途播送加強宣導。消防局也在每年12月至翌年2月「一氧化碳預防季」期間辦理一系列活動，其中於12月20日在佳里區六里聯合活動中心辦理「防範一氧化碳宣導記者會暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業說明會」，特別邀請北門農工熱情洋溢的熱舞社同學們開場熱舞，帶給大家驚豔的表演，還有佳里區「慈濟樂活隊」的話劇宣導，這些師兄、姊都是在地所組成的志工，平時深耕地方努力奉獻，從事關懷老人及大愛媽媽至校園說故事活動。

此次活動以電視新聞播報方式演出，希望藉由活力、樂趣並兼具專業內容的話劇表演，提醒住家保持通風防範一氧化碳中毒，並注意用火、用電安全防止發生火災。

依據台南市消防局統計，2021年1月至11月底建築物火災件數為401件，其中的電器火災及煮食不慎分別為135及106件，占60.1％。有鑑於天氣越來越寒冷，使用暖風扇、電暖爐、電毯取暖設備頻繁。爲確保冬季用火用電安全，防止發生火災和一氧化碳中毒事件，特此溫馨提示： 一、使用電器取暖設備應與家中易燃物保持適當距離，記住要人離火熄並關閉電氣設備。二、使用瓦斯熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶保持通風，防止一氧化碳中毒。