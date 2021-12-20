男投宿旅館設備故障換房　藏枕頭下的槍彈忘記拿慘了

▲張姓男子攜槍入住旅館，因換房遭查獲。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

48歲張姓男子19日凌晨投宿桃園八德某旅館員，因房間設備故障，協助換房的員工發現枕頭下藏有槍枝，因此報警，警方立即到場，當場查獲張男持有非法改造槍彈，全案警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪及恐嚇公眾罪移送桃園地檢署偵辦。

▲▼警方在枕頭下查獲改造手槍及子彈。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所在昨日凌晨2時許接獲轄內旅館報案，稱員工整理房間時發現1把槍枝，四維派出所所長林俊廷率副所長黃信銘、警員侯屹涵等8員立即趕赴現場，員工表示，原入住該房間的房客因反映房間設備故障，便協助更換其他房間入住，換房時應是房客將手槍遺留在房間枕頭下內。

警方立即前往該名房客入住房間敲門並於門外警戒，趁房門開啟瞬間員警立即上前壓制張男，警方當場查扣改造手槍1把、彈匣1個及改造子彈共計7發；另於警詢時得知張男曾有恐嚇公眾危安之計畫，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪及恐嚇公眾危安罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

八德分局分局長林樹國表示，非法槍枝嚴重危害社會治安，警方對於打擊犯罪絲毫不鬆懈，將會持續針對非法黑槍等不法情事加強查緝，遏止重大暴力犯罪。