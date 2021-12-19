到嘉義市文化局所屬場館演出團隊　享億分之一娛樂稅優惠

▲嘉市娛樂稅億分之一，再造幸福藝文城市。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

為支持表演藝術團體、鼓勵優質團隊優先選擇嘉義市展演，提升城市藝文素養，嘉義市文化局表示，自今(110)年12月1日起五年內，凡至本市文化局所屬場館演出團隊，皆可享有億分之一的娛樂稅優惠。

文化局表示，今年受全球疫情影響，各地藝文場館由關閉、採間隔座到全程戴口罩逐步放寬，各階段均對表演團隊收入影響極大，尤其是優質的藝文團隊，每場演出籌備所需龐大的人、物力更是因入不敷出，被迫延後、暫停或取消。

依據娛樂稅法第5、6條規定「…戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演，最高不得超過百分之五。」本市娛樂稅徵收自治條例原規定「…職業性歌唱、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演課徵百分之五。戲劇、音樂演奏、說書及非職業性歌唱、舞蹈等表演課徵百分之一。」「於嘉義市政府文化局所屬展演場地演出者，其徵收率減半課徵。」



此次為力挺優質藝文團隊在本市展演，修正為「前項場地演出者，自本自治條例施行之日起五年，其徵收率按億分之一課徵。」目前本市「娛樂稅徵收率自治條例」已完成公告程序，自110年12月1日起5年，只要是在本市文化局所屬展演場地辦理臨時公演，娛樂稅按優惠徵收率億分之一計算。意即售票收入於5,000萬元以內，依稅率四捨五入計徵，全數免繳納娛樂稅。



此一好消息已通知明(111)年上半年於本局所屬場館售票演出團隊及本市立案團隊共154個團隊，歡迎各地團隊來本市共襄盛舉，共同再造幸福藝文城市。



即將於本周上場的2021嘉義藝術節，邀請到台灣品牌團隊的明華園戲劇團總團全台首演的精緻大戲《雲夢山‧金蘭情》，將在12月18日(六)晚上19:30、19日(日)下午14:30於本市音樂廳上演，成為首一免繳娛樂稅受惠者。另12月18至26日連續兩個周末、日在嘉義文創園區，由嘉義藝術節策展人汪兆謙精心規劃多元主題舞台，共計133場精彩豐富的展演活動，歡迎喜好展演藝術的市民朋友，一起來享受藝術表演魅力，迎接後疫情藝文新時代。



娛樂稅優惠申請流程請洽嘉義市政府財政稅務局免付費服務電話0800-536969或05-2224371分機108洽詢。