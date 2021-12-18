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投票所空蕩蕩「台灣人對政治無感？」　網點1原因：沒動力

▲冷清！台中四大公投投票率中午截止僅25%。（圖／記者游瓊華攝）

▲冷清！台中四大公投投票率中午截止僅25%。（圖／記者游瓊華攝）

記者施怡妏／綜合報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案今天登場，不少民眾一大早就出門投票，不過有網友發現，本來以為會想大選一樣人擠人，結果投票所空蕩蕩，另一名網友也指出，周遭朋友都對公投沒興趣，幾乎沒人去投票，反而是家中長輩都有去投，「年輕人對政治無感？」

有網友在PTT發文，每次選舉的時候台灣人都很積極，政治狂熱度也是世界有名的，「但是今天下午我和老媽去投票所的時候，發現根本沒人」，本來以為會像大選一樣人擠人，特地選下午的冷門時段，「為什麼台灣人這麼不關心公投？」

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另一名20多歲的網友也有感表示，「周遭和我一樣二十多歲的幾乎都沒去投，反而家中長輩都有去投，剛剛和親戚閒聊一下，他們也說小孩都不去投，年輕人是不是已經對於政治很無感了，以前太陽花年代，政治參與的主軸是年輕人，才過不到十年，新一代年輕人又幾乎對政治無感了」。

▲▼1218公投日一早便有不少民眾前往板橋國小投票所進行投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲公投日，民眾前往投票所投票。（圖／記者湯興漢攝）

對此，不少網友直呼「真的沒人」，「因為題目都像在鬧」、「投票率感覺就超低」、「我早上投前面只有一個阿桑」、「其實很多人不知道今天有公投，或是知道但不知道投什麼」、「早上去投票花不到兩分鐘，根本沒人」、「禮拜六要早起出門誰要啊？綁大選就好了啊，一起投」、「這就是綁大選的重要性」、「沒綁大選本來就沒人會想特地出門」。

但也有人指出，「我們這區下午人不少耶」、「早上投完，去玩了，誰跟你下午」、「我IG上一堆90後和00後的小弟弟小妹妹都在發投票限動，下午也一堆妹仔陸續進投票所領票投票，其中還不乏一些看起來就二十出頭一臉屁樣的89弟，這些年輕人的樣子一點都不像對政治無感」。

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