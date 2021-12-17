24歲男開車載女遇埋伏！槍手喝令「下車」被撞死　法院認正當防衛

▲劉男持槍對準車輛擋風玻璃，作勢射擊，當場被撞死。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

24歲陳姓男子2019年開車載吳姓女子前往基隆市南靈宮，不料遭劉姓男子持槍對準擋風玻璃，喝令女方下車。陳男受到驚嚇，踩油門逃離，結果當場撞死劉男。檢方偵辦後，依殺人罪起訴，但案件歷經一、二審，法官都認定是「正當防衛」，判陳男無罪，因此適用速審法「限縮上訴」規定，幾乎已可確定將無罪定讞。

警方2019年5月9日晚間8點多接獲民眾報案，指劉銘傳路上、南靈宮附近疑似發生自撞車禍，但車上乘客不見蹤影。警消趕抵現場，發現42歲劉男倒在車旁，已無呼吸心跳，因此緊急將人送往衛福部基隆醫院，無奈經1小時急救，仍因傷勢過重宣告不治。

檢警調查，劉男和吳女有毒品交易糾紛，懷恨在心，因此得知女方行程後，便在2019年5月9日帶上王姓友人，前往仁愛區南靈宮停車場埋伏。不久後，陳男開車載吳女抵達停車場，劉、王2人立刻分持手槍衝出來攔車，一邊敲打擋風玻璃，一邊喝令吳女下車。

陳姓駕駛見狀，立刻開車逃離，不料卻逃錯方向，不得不倒車。劉男見狀，馬上持槍對準擋風玻璃，作勢要開槍。陳男受到驚嚇，立刻低頭側身，踩油門逃離，結果撞上路中央的劉男，導致劉彈到引擎蓋上後落地，傷重不治。

▲基隆地檢署偵辦後，依殺人罪起訴陳姓駕駛。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地檢署偵辦後，認為劉男被撞後已失去攻擊能力，但陳仍向前行駛了15公尺才停下，導致劉傷重不治，因此依殺人罪起訴。不過，基隆地院一審認為，被告是為保護自身及友人安危且視線不佳，才撞上劉導致傷重不治，屬於正當防衛，判決無罪。

案經檢方上訴，高院也認為，當下情況對被告確屬危急，無法判斷被害人是否失去侵害其與友人生命身體安全之攻擊能力，何況劉男使用手槍作勢射擊，被告為防衛自己與車上友人之權利，駕車向前、向被害人站立位置行駛，欲循唯一出路逃離，是確保2人生命身體安全之唯一積極有效方法，以客觀來看，應屬適當且必要的「正當防衛」，再者陳男也無殺人犯意，仍判無罪。

如今陳男一、二皆被判無罪，根據《刑事妥速審判法》第9條「限縮上訴」規定，唯有「判決適用法令牴觸憲法」的情況下，檢方才能上訴三審，所以全案幾乎可確定將無罪定讞。令人關注的是，該起案件是少數正當防衛成立、判決無罪的案件，引發討論。

▼法院一二審皆認定陳男正當防衛，檢限縮上訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

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