馬斯克大讚中國車廠　「勤奮又聰明的人多到讓人會怕」

▲美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克今年成為全球首富。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）13日才被《時代雜誌》（Time）評選為年度風雲人物，15日又被英國《金融時報》（Financial Times）選為年度風雲人物，成為全球話題焦點，而他受訪時更大讚中國車廠的敬業精神，「勤奮又聰明的人多得讓人驚嘆」。

根據《搜狐新聞》報導，馬斯克在接受《金融時報》採訪時提到，中國將會成為全球汽車行業中不可忽視的力量，「人們忽視了中國取得的巨大成就，這太令人難以置信了」。

馬斯克認為，上世紀80、90年代的日本商品進口浪潮，將會在中國車企上重新上演，「中國不僅具有敬業精神，又滿是勤奮且聰明的人，令人相當驚嘆，這也讓人在讚嘆的同時產生一絲畏懼，他們會把事情做好。」

▲馬斯克看好且看中中國市場。（圖／路透）



事實上，這不是馬斯克首次看好中國市場和造車能力，他先前就在華爾街日報CEO理事會上表示，中國的經濟規模未來可能是美國的2至3倍。

馬斯克在9月的世界新能源汽車大會上，也提到中國車企在世界上最具有競爭力，在世界互聯網大會上，又強調中國對特斯拉的重要性，稱讚中國是全球數字化（數位化）的領導者。