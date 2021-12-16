體育局「陽光股長」獨攀失聯5天　同事發現1情況驚覺出事了

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市體育局全民運動科股長李銘豪11日獨攀中央尖山時失蹤，至今5天都沒有任何消息，家屬報警後也在臉書「全國協尋專頁」發文，請求廣大網友、山友幫忙搜尋。桃園市政府體育局表示，李銘豪做事責任心強，對於工作認真負責，深受同仁長官肯定，期盼能盡快且平安找到人。

▲李銘豪家屬在臉書發文，請求網友幫忙協尋。（圖／翻攝「全國協尋專頁」臉書）

李銘豪原訂12日返回桃園，但家屬及同事13日遲遲等不到人，打手機傳訊息也聯繫不上，才驚覺出事了。消防局接獲通報後展開搜救，發現李最後發話訊號在南湖溪山屋，隨即報請台中消防單位聯合陸空救援，甚至出動直升機大規模尋找，但至今都沒有消息，搜救人員正把握黃金時間，希望能盡快尋獲其蹤跡。

家屬事後也在「全國協尋專頁」發文，公佈李銘豪資訊，包含37歲、身高175公分、體重78公斤，「12日凌晨2時半登頂後，沒有下山」，期盼當天與李男有接觸的山友可以提供線索。另外，李男的朋友也透露，李男熱愛爬山，已經爬過50幾座百岳，基本都是獨攀，這次中央尖山也是獨攀。

▲李男爬過百岳50幾座，基本都是獨攀。（圖／李銘豪臉書）

根據《中央社》報導，桃園體育局長莊佳佳透露，李銘豪13日因為沒有來上班、也沒有請假，打電話也聯絡不到人，請同事幫忙詢問李銘豪的家人後，才知道爬山失蹤的消息。全民運動科長沈世國表示，李銘豪在體育局工作已經5年，調任到全民運動科後，負責運動推廣，責任心強且認真負責，深受同事及長官肯定，這次事件大家都很關心李的安危，期盼能盡快且平安找到人。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘