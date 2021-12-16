每月給孝親費！她發年終「婆婆討一半」...夫竟稱：大哥大嫂也要

▲原PO納悶，每個月已經有給孝親費，婆婆卻還跟她討一半年終。（圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

結婚後每月拿點孝親費給婆家，算是一件很合理的事。但近期有位網友在《匿名公社》表示，每個月已經給婆家一些孝親費貼補家用，婆婆竟然還跟她討一半年終，讓她覺得相當不合理。

原PO表示，婚後跟先生講好，先暫時住在婆家，等存夠錢再搬出來住，所以每月都會跟先生給婆婆1萬2的生活費來貼補家用，但家中除了夫妻倆和婆婆，還有大哥一家4口，空間其實稍嫌擁擠，「而且我現在懷孕5個月」。

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原PO繼續說道，如果把獎金分一半給婆婆，「那我是不是永遠都搬不出來了？」於是原PO就問老公，沒想到只得到「大嫂以前上班時也會給」的回應，但原PO覺得不合理的是，大哥一家四口每個月也只給一萬二，跟她和老公兩個人的金額一樣，「現在連我的年終也要拿出來」讓原PO不禁問大家，「拿到獎金一定要分給婆婆嗎？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「不要太傻，錢要留著坐月子還有買嬰兒用品，孩子生完花費很多，皮一點不要太聽話」，「為什麼要給，婆婆自己沒上班嗎？你有沒有年終獎金他又不知道，怕什麼，大不了搬出去，不要怕」，「有種人柿子挑軟的捏，捏到了還會得寸進尺」，「那是妳的辛苦一整年得到的，真不曉得她用什麼臉來要」，也有網友提供解決方式，「如果怕家裡氣氛太糟，不要跟她說年終領多少，意思一下給她就好了吧，或是可以叫老公拿他的給，孝親費應該是兒子要負責的」引起討論。