獨生女意外亡！她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

▲盛海琳與她的雙胞胎女兒。（圖／翻攝自微博／光芒視頻）

圖文／CTWANT

大陸安徽省合肥婦人盛海琳2009年失去女兒、女婿，隔年透過試管嬰兒，在60歲高齡生下雙胞胎女兒，引發外界關注。時隔11年，她回首這一切感慨，過程真的太辛苦，在煩惱、痛苦中尋找著快樂。

盛海琳想起女兒和女婿的死，不禁紅了眼眶，「一氧化碳把2個孩子弄沒了，如果當時有人抽菸，就會爆炸。」這起事件給了盛海琳夫妻很大的打擊，雖然曾想過再生一個寶寶，可是年齡問題總是讓他們退卻，於是59歲盛海琳開始尋找代理孕母或領養，不過最終都以失敗落幕，直到同年7月，她苦苦哀求位在合肥的解放軍105醫院生殖中心的醫生為她做「試管嬰兒」。

2010年，60歲她透過試管嬰兒生下雙胞胎女兒，打破了生育極限，成為大陸當時最高齡的產婦。而她在手術7天後就出院，在家照顧孩子不到100天，就出去講課，賺錢養小孩。

▲已70歲的盛海琳表示，未來將為自己而活。（圖／翻攝自微博／光芒視頻）

盛海琳坦言，「我做一次就成功了，60歲生孩子應該是幸福，我會說，煩惱、痛苦，尋求著快樂。」但她表示，如果沒有孩子，自己可能會一直活在痛苦中，一直到老死。至於為何要出去講課，她透露，因為丈夫中風偏癱，所以這個家裡裡外外都靠她一人；但如今70歲了，她決定回歸家庭為自己而活，唯有這樣，孩子才能過好。

盛海琳說，「人家只看到我表面很快樂、幸福，不知道背後的艱辛及未來的思考，我既有遠慮也有近憂，但就儘量保持好心態。」

由於家庭特殊，雙胞胎女兒有時聽到外界的評價，回來就會哭。盛海琳感嘆，「終究我們和孩子差60歲，我們絕對要比那些年輕父母走得要早，陪伴孩子的時間也不會比年輕父母多，所以我要孩子學會自立自強自信。」

盛海琳的一番話在網路上引起討論，網友紛紛留言「很佩服阿姨的意志，但是不建議效仿，畢竟每個人身體狀況不同，經濟狀況也是」、「雖然生孩子是他們的自由，但是真的不提倡，對孩子不公平」、「關注這個媽媽很多年了，一轉眼孩子們都大了，真的不容易」。（影片請點我）

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