陸短影音「二次創作」涼了！ 未經授權不得改編剪輯電影、電視劇

▲大陸影視二次創作者眾多，在短影音平台上也有眾多粉絲關注。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸網路視聽節目服務協會昨（15）日公布《網絡短視頻（網路短影音）內容審核標準細則》（2021），對2019版《細則》原有21類100條標準進行完善。包括改進泛娛樂化、低俗庸俗媚俗問題的新型態，泛娛樂化惡化輿論生態、利用未成年人製作不良節目、違規傳播廣播電視和網路視聽節目片段、未經批准擅自引進播出境外節目等典型問題。

▲大陸《網絡短視頻（網路短影音）內容審核標準細則》（2021）將對二次創作者帶來重大打擊。（圖／翻攝微博）

《每日經濟新聞》報導，《細則》規定，短視頻節目等不得出現「展現飯圈亂象和不良粉絲文化，鼓吹炒作流量至上、畸形審美、狂熱追星、粉絲非理性發聲和應援、明星緋聞醜聞」的內容，以及「引誘教唆公眾參與虛擬貨幣挖礦、交易、炒作」的內容等。

值得注意的是，《細則》還規定短影音內容等不得出現「未經授權自行剪切（剪輯）或改編電影、電視劇、網路影視劇等各類視聽節目及片段」的內容，被外界視為是對大陸「二次創作」領域的一大重創。

▲大陸B站上有許多UP主是以解說電影電視劇賺取流量。（圖／翻攝微博）

據了解，大陸近年在「二次創作」領域上出現不少網紅，不少新進參與者也陸續投入其中，在B站或抖音等短影音平台上，以旁白方式講解影視劇剪輯內容為主的UP主（影音創作者）眾多，粉絲數量也相當可觀。

數據顯示，在抖音平台上粉絲數量超百萬，且更新較為活躍的影視劇剪輯的影音創作者超過100名。某知名創作者共發表剪輯後的影視劇影音多達343個，按讚數量達1.7億次，平均每支影片獲讚數量近50萬次。