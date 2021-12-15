高職生成績太爛...扮駭客竄改成績「提拔12好友」！驚動調查局

▲高職生當駭客竄改成績，偵結處分緩起訴。（圖／記者張一中攝 ）

記者賴文萱／高雄報導

高雄某高職因校內電腦系統遭侵入，7名老師的密碼被竄改，因而通報調查局，結果調查發現，竟是高三蔣姓學生擔心成績太爛被當掉，利用在學務處擔任工讀生的機會，偷改密碼再竄改自己跟12名好友的成績。檢方認定蔣同學有悔意，偵結處分緩起訴。

某高職高三的蔣姓學生在學校校務處擔任工讀生，協助學務處生輔組陳組長收取各班級點名卡，並用組長的帳密負責登入「操行成績系統」登載學生缺曠課紀錄。

不料，蔣同學因為考試成績太差，怕被當掉畢不了業，居然偷用陳組長給的帳密偷偷登入「Web成績管理系統」，先變更7名老師的密碼，再偷改他跟12名好友不及格的10科成績，讓總成績變及格。

▲老師發現密碼遭改緊急通報，最後發現竟是學生偷偷竄改成績。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

學校老師發現自己的密碼被改掉，以為有駭客，因此通報法務部調查局高雄市調查據移送偵辦，雄檢偵查後，蔣同學也立刻坦承竄改成績一事。

檢方認為，蔣同學犯後坦承犯行，也有悔悟，犯罪情節屬輕微，且被害老師也同意原諒，因此以緩起訴處分。不過，緩起訴1年期間，蔣同學除要向公庫支付新台幣1萬元，還需參加1場法治教育講座。