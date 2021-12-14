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「MZ世代」八年級生才有的8點特徵！IG滿滿出遊照、名牌　私下省吃儉用

文／職場人

「MZ世代」指的是介於「千禧世代」及「Z世代」間，也就是8年級生左右，職場人是恰好屬於此族群呢？還是身為管理階層，面對這群1990年代的員工而不知如何相處呢？他們可能正是大學剛畢業的職場新鮮人、小資男女，也可能是準備成家、擔任公司幹部的而立青年，在職場上幾乎不難看到他們的身影，然而要與之相處、管理、領導他們，就要先了解他們的想法與特性，下列編輯整理了8點「MZ世代常見特徵」，一起來看看吧！

MZ世代常見特徵1：無法接受08:59算遲到

▲MZ世代常見的8個特徵（圖／pixabay，下同）

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職場人的上班時間是幾點呢？你也常常壓線打卡嗎？MZ世代常見特徵第1點為「上班打卡09:01很可以，但無法接受08:59」，普遍在MZ世代的認知裡，工作只是獲得穩定薪水的地方，他們也並非拒絕加班，而是拒絕提供免費服務，你也有過一秒之差被認定為遲到而扣薪的經驗嗎？

MZ世代常見特徵2：雖然不能成為有錢人，但一定要體驗有錢人生活

相較於品牌，更愛網紅推薦？你也經常購買自己追蹤的網紅所推薦的衣服和用品嗎？MZ世代常見特徵第2點為「雖然不能成為有錢人，但一定要體驗有錢人生活」，在社群網路媒體盛行的時代，我們的日常就是滑著別人的生活，甚至過度汲汲營營想在社群上營造完美的一面，於是私底下省吃儉用、入不敷出，但Instagram上的照片卻是滿滿穿搭從不重複、到處出遊的照片。

MZ世代常見特徵3：用辭職對付頻繁的公司聚餐

對MZ世代來說下班聚餐不是交流感情、休閒放鬆，只是換一種方式、換一個地方上班罷了，MZ世代常見特徵第3點為「用辭職對付頻繁的公司聚餐」，面對下班被各種人情拉去聚餐，MZ世代其實是抗拒的，要不就是安靜地離開公司，以婉拒不必要的應酬，不然就是用辭職一了百了！（笑）

MZ世代常見特徵4：電子郵件是老頑固做的事，手寫信是感性

MZ世代常見特徵第4點為「電子郵件是老頑固做的事，手寫信是感性」，過去公事往來決大部分都是透過e-mail溝通，就連公司內部的訊息傳遞也多要透過電子郵件，隨著通訊軟體的普遍，職場人有沒有發現如今的職場為求方便，很多都是直接用通訊軟體LINE直接聯繫，導致公事與私事也是常常混在一起。

MZ世代常見特徵5：網路上的朋友也是朋友

MZ世代常見特徵第5點為「網路上的朋友也是朋友」，延伸上段所說，通訊軟體的進步讓我們可以一鍵追蹤陌生人的生活，在MZ的世界裡，很多時候都是先在網路上認識，進而才在實體生活中見面，職場人在工作中是不是也有一些從未見過面的客戶、廠商名單呢？

 MZ世代常見特徵6：364天超商便當，1天名牌族

MZ世代常見特徵第6點為「364天超商便當，1天名牌族」，由第2點特徵延伸而來，雖然不能成為有錢人，但一定要體驗有錢人生活，你是不是也為了在社群媒體上秀出最好一面的自己，天天省吃儉用吃著超商百元便當，只為了購入一項精品包，又或者是可以跟上時尚熱潮的物件呢？（犒賞自己固然重要，但也要量力而為哦！）

MZ世代常見特徵7：雖然接受貧窮，但拒絕免費

前述有提到MZ世代普遍拒絕為公司提供免費服務，但他們也不會白白接受免費的東西，MZ世代常見特徵第7點為「雖然接受貧窮，但拒絕免費」，重視體驗、習慣訂閱、便利付費等都是在他們身上常見的特質，願意付費購買好的內容，只要方便再貴都願意買單！

如果你的職業與行銷、消費者息息相關，也許就可以從這些特質而知，比如明明有「免費附贈商品」為什麼還是無法提高銷售量，也許對MZ世代的消費者來說，免費贈品並不吸引人，但若能在商品開發上多加琢磨，像是一樣東西就可以擁有多種不同體驗，讓他們打從心底覺得CP值高，也許購買欲望就會大大提升！

MZ世代常見特徵8：在公司進行無言修行才是正解

你有沒有遇過在社群媒體、通訊軟體上感覺很活潑的人，實際認識後卻發現對方和自己想像的完全不一樣？又或者，在網路上、私底下很熱絡，但在公司裡卻是沈默寡言型？其實，他們並非害羞內向，而是認為「在公司進行無言修行才是正解」，他們深知發言可能會為自己帶來麻煩，比如在職場上得罪人、增加工作量、形象扣分等，比起不確定說出的話會造成什麼後果，不如安安靜靜地什麼也不表態較全。

如果職場人今天是主管級，又恰好遇到這類型的下屬，你就可以明白這位員工之所以開會不發表，不一定是因為他能力低、毫無貢獻，很有可能只是他顧慮到發言會讓自己陷入兩難，也許身為主管的你可以設立每月與下屬面談一次，透過引導的方式讓員工表達意見。

上述8點關於MZ世代常見特徵，職場人也是如此嗎？又或者，你心中默默浮現職場哪些同事或員工呢？這些特質只是幫助大家了解MZ世代究竟在想什麼，認識MZ世代的文化、趨勢、思想、價值觀，有助於彼此的溝通行事，在職場上也許你就會知道為什麼A同事每次聚餐都不出席，他並不是討厭你，而是聚餐對他來說就是應酬、就是無償加班！如果想要了解更多MZ世代的想法，可以參考《我們，MZ新世代》一書。

Source：《我們，MZ新世代》

【延伸閱讀】

「Baby型老闆」7大特徵：難溝通、出爾反爾、專出難題給員工！

不想努力了！「躺平主義」興起，13點特徵檢視自己是不是躺平族？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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