新冠疫苗增100件不良事件「死亡+2」　都是接種BNT！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布疫苗接種不良事件通報，12/10~12/12新增100件接種後不良事件，其中有58件疑似嚴重事件、2件死亡，都是施打BNT疫苗。

發言人莊人祥表示，12/10~12/12新增100件疫苗接種後不良事件，其中有40件非嚴重事件，58件疑似嚴重事件和2件死亡，死亡案件都是接種BNT疫苗，年齡在31~59歲間，是接種疫苗後8~9天之間發生。

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另外，指揮中心今公布第18期提供BNT疫苗第1、2劑及已接種第1劑AZ混打BNT，符合資格對象為12/13上午6時前已意願登記，含混打；BNT第1劑對象為12歲以上（2009/12/16(含)前出生）BNT，第2劑是11/18(含)前已接種BNT第1劑18歲以上（2003/12/31(含)前出生）。

另外，第18輪也開放已接種第1劑AZ混打BNT，對象為10/21(含)前已接種AZ第1劑18歲以上（2003/12/16(含)前出生），預約時間為12/14上午10時～12/15中午12時，施打期間為12/16~12/22。