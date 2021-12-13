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陸留學生自嘲「海歸廢物」　疫情逼回160萬人「賺回學費都難」

▲▼「海歸廢物回收互助協會」。（圖／翻攝豆瓣）

▲「海歸廢物回收互助協會」。（圖／翻攝豆瓣）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸海外歸國留學生的數量在疫情的影響下大增，令留學生之間的就業競爭更加激烈，海外學歷已不再是「鍍金」保證，許多留學生也開始以「海歸廢物」自嘲，網路上更出現了「海歸廢物回收互助協會」的組織，成員數量多達3萬人，顯示出眾多海歸留學生們的失意與茫然。

2020年疫情在全球各地爆發，打亂了海外留學生們的計劃，根據「智聯招聘」發布的《2020年中國海歸就業創業調查報告》，當年的海外留學生人數高達160多萬，留學生回國求職同比增長67.3%，第二季同比增幅高達195%，在國內求職的海歸人數同比增長33.9%，而在2019年這個數字只有5.3%，2018年只有4.3%。

▼大量留學生歸國，就業競爭激烈。（圖／CFP）

▲▼海歸人才,海歸留學生人才招聘會。（圖／CFP）

留學生大量返國，自然也導致就業競爭更為激烈，許多留學生找不到工作，或是找不到理想中的工作，開始以「海歸廢物」自嘲，網路上也出了一個「海歸廢物回收互助協會」組織，成員數已多達3萬人，每天都有大量討論。

「海歸廢物回收互助協會」小組的組長本身就是一名留學生，他在等待出國的那段時間里突發奇想，設立了這個小組，但他從沒想過把這個組織做得多麼壯大，只是想為同路人提供一個可以交流討論的地方。

小組內的討論話題五花八門，包含「回國工作半年，每天都比前一天更想死」「學歷貶值太嚴重，尤其是文科」「美本大三，我只是個每天都不想起床的廢物罷了」等，但可以發現，幾乎都顯現出了留學生們對於就業壓力、生活現狀的失意與迷茫。

從小組內的討論中更可以看見，許多留學生都在抱怨，當初遠赴海外唸書，就是希望返國後更有競爭力，但沒想到辛苦拿到的學歷，並不如當初想像的「有價值」，甚至工作所得到的薪水，連學費都賺不回來。

▲▼海歸人才,海歸留學生人才招聘會。（圖／CFP）

對於「海歸廢物」的現象，許多大陸媒體近期相繼發文評論，論點大部分都強調必須破除「海歸迷信」，甚至批評留學生、家長們沒有考慮清楚，只想著出國就能「學歷鍍金」，造成回國之後的期望落空。

小組成員也注意到了官媒的報導與評論，不少人都感到相當不舒服，一名成員就直言，自己沒必要活在別人高高在上的指責與指點，「我直言，這些人，這些拿這個群體當素材的人堪稱不具備最基本的同理心。他們甚至不耐煩去點開帖子看看抱怨的內容，疲憊的緣由。他們只會說，是我們這群人不夠腳踏實地。」

該名成員還說，「腳踏實地？多可笑。腳踏實地就是屈從於內卷的現實，成為拚命加班或者工資低廉中的一員嗎？就是認可就業中的性別歧視、年齡歧視嗎？就是有錢自由自在，沒錢活該憋屈是嗎……腳踏實地，就是認可這些流氓邏輯，融入泱泱大眾之中，因為不認可，所以痛苦，所以焦慮，所以就不夠腳踏實地是嗎？如果這算是錯的話，那就讓我錯下去吧。我受夠了。」

▼小組內的討論內容五花八門。（圖／翻攝豆瓣）

▲▼「海歸廢物回收互助協會」。（圖／翻攝豆瓣）

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