超50名陸籍留學生被美大學「集體退學」　忘做這件事痛失學生身份

▲陸籍留學生在上海浦東機場準備赴美就學。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

據《Pie News》（國際教育新聞網站）報導，美國紐約州立大學水牛城分校終止至少30名陸籍留學生的F-1簽證，代表這些學生將成為「非法滯留客」，外界更認為這是美國單一學校對陸籍學生十年內規模最大的「集體退學」事件。對此，大陸駐紐約總領館緊急介入協調，告誡留學生遵守規章維護自身權益。

▲超50名陸籍留學生未按規定繳交表格遭美國州立大學水牛城分校註銷學籍。（圖／CFP）

《Pie News》報導，部分陸籍學生在抵達校園後30天內未向國際學生服務中心提交I-94表格副本，導致校方不再認可陸籍學生身份，F-1簽證已失效，留學生們成為非法滯留者。據悉，該文件為美國國土安全部的入境旅客入境和離境記錄，證明他們已以特定簽證身份合法進入美國並在一段時間內合法入境。

事發後，被通知註銷簽證的學生急忙聯絡留學生服務處的負責人，並透過視訊會議請求校方重新恢復他們的身份。不過，水牛城分校校方秉持「公事公辦」態度，校方僅表示，被處置的學生對留學事宜疏於準備，在報到前既未參加相關的線上會議，也未閱讀校方透過電子郵件發出的內部訊息。

據了解，這批陸籍留學生的身份已經失效、且無法逆轉，必須盡快離境。有學生提到，之前的努力只換得了一張美國的「校園生活體驗月卡」，也有學生反映，雖然校方號稱「多次提醒」提交I-94，但並未對這一關鍵信息進行重點標註，以至於很多學生都沒察覺。

對此，大陸駐紐約總領事館雖緊急介入協調，卻吃了閉門羹，並未得到水牛城分校即時回應。總領館方人員也強調，「中國學生要遵守當地學校的規章制度，注意保護個人的合法居留身份，建議留學生養成檢閱郵件的習慣，及時、耐心並小心地關注地方訊息。」