指派人曝光！郭鬼鬼「白T重力扭曲」合照黃偉哲：老爸開心

▲郭鬼鬼表示爸爸要求她一起參加民進黨主辦的「台灣隊站出來」公投說明會。（圖／翻攝郭鬼鬼IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「雪乳戰神」郭鬼鬼8日PO出和台南市長黃偉哲同框的畫面，12日又再次PO出到台南林默娘公園參與活動的相關照片。郭鬼鬼透露，到場拍照是爸爸的要求，並回嗆酸民，「聽從父命參加活動沒問題吧？這次的服裝夠正派了吧？」

郭鬼鬼表示，她日前跟黃偉哲合照後，留言的酸民變多，「我也不打算封鎖，如果來這裡罵我一句能讓酸民氣消，少一個社會事件的發生，也是功德一件」；她也在12日到台南林默娘公園參與民進黨主辦的「台灣隊站出來」公投說明會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼郭鬼鬼12日再次與黃偉哲合照。（圖／翻攝郭鬼鬼IG）



郭鬼鬼說，她是收到爸爸指派的任務，到公園當人形立牌與粉絲合照，「說藝人不要碰政治的人，政治也關乎著大家的生活，雖然我不是專家也跟你們一樣略懂略懂，若我真的要表態不會只是在台下，懂了嗎？」

網友看完紛紛留言，「鈕扣錯了嗎？它好痛苦」、「無視政治，鬼鬼這樣有夠美的」、「好可愛」、「鬼鬼辛苦了，酸民真的無極限」、「隨便啦有ㄋㄟㄋㄟ就有讚」、「怎麼做都會被酸被靠腰，做自己吧」、「這個人形立牌很突出，相信很吸睛」、「鬼鬼加油，因為政治立場不同而開罵真的不可取」。

也有人說，「我認為這不是表態，公投是對台灣前途重要的表決」、「切到政治就跟藝人無關了，開弓沒有回頭箭，安心上路」、「其實自己知道怎麼投票比較重要，沒有思考只會跟風投4個同意或4個不同意，那這樣根本沒意義，那樣只是跟者黨的意志而已，根本對民主沒幫助」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘