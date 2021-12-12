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進門先抱！27歲長腿嫩媳「穿短褲坐公公旁」　婆婆煮飯看這幕傻了

媳婦穿短褲。（示意圖／PIXABAY）

▲媳婦穿短褲。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一名婆婆發現，媳婦常常穿短褲到家裡吃飯，有時跟公公聊天還會靠很近，讓她心中有很多想法，但提出來後，卻被先生責怪「想太多」，至今仍無解。

周映君在《新聞挖挖哇》分享一個案例，女客戶與老公都50幾歲，還沒退休，而他們的兒子從小在國外唸書，之後還交了一個女朋友，結婚後回來台灣住在他們附近；由於媳婦在澳洲都吃家裡的，吃不慣外面的食物，因此希望婆婆可以每天煮飯給她吃，家裡也會比較熱鬧。

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婆婆一口答應，也很享受媳婦每次來給她的擁抱，覺得這樣讓婆媳關係很親密。不過久而久之，婆婆開始注意到，媳婦不只給她擁抱，也會給公公，讓她覺得有點怪怪的，加上媳婦來吃飯前，都會在家先洗澡、換超級短的褲子才來，因此心中開始出現很多想法。

周映君透露，媳婦大約27歲，長得非常漂亮，身材也很好、腿長，有時婆婆還在廚房煮飯，媳婦會靠在沙發扶手上陪公公聊天；婆婆之後勸先生要保持距離，但公公認為，兒子、媳婦從小在國外長大，媳婦根本沒想這麼多，就跟女兒一樣，反怪婆婆想太多。

周映君說，自己聽完後就建議女客戶要開朗一點，但女客戶還是會一直糾結，到底是自己想太多，還是真的不符合規矩，至今仍無解。

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