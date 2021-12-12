▲遭爆曾與林秉樞吃飯，全國得票No.1立委傻眼：到場才知僅2人用餐。（圖／何欣純服務處提供）



記者游瓊華／台中報導

立委高嘉瑜遭恐怖情人林秉樞施暴案引起各界撻伐，林秉樞過往人脈也被起底。2020年立委選舉全國第一高票、民進黨立委何欣純遭爆曾和林秉樞2人在餐廳包廂單獨吃飯。對此，何欣純喊冤，用餐地點在立院隔壁，原以為是一群人，到場才知道僅她跟林秉樞，「怕來不及回立院，我還請餐廳出餐快點，過程都是聊時事為多。」

國民黨籍市議員李麗華日前在市議會質詢時拿出一張電視台節目截圖，當中是立委何欣純與林秉樞在包廂吃飯照片，諷刺「聽說還要夠大咖才能和林秉樞交陪」，林秉樞與所有權貴都有搭上邊 ，如果沒有搭上邊就是小咖。

▲國民黨市議員李麗華在議會質詢時拿出電視台節目截圖照片，諷刺夠大咖綠營立委才能和林秉樞吃飯。（圖／記者游瓊華攝）

何欣純回應，王定宇租屋風波後，林秉樞當初是透過助理多次打電話到辦公室邀約，餐廳地點就在立院隔壁，原以為是一群人吃飯，到場後才知道只有2人。何欣純也透露，林秉樞在言談中不斷肯定她在王定宇事件中的回應，林秉樞在吃飯時也頻頻強調自己認識很多台中重要人物、「連政論節目常提到的S貴婦也有」。

何欣純表示，當天是林秉樞請服務生用他的手機拍照，她認為就是一般民眾與民代合照並無多想，至於為何照片會流出就不得而知，但強調當天就是匆匆用餐一小時即結束。