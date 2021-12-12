2021最強台劇是誰？　鄉民爆肝推「這2部」：一晚嗑完

▲今年最值得看的台劇是哪部？話題引討論。（圖／翻攝茶金、華燈初上、逆局臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣電視劇近年來爆發式突變！不僅題材更多元更有深度，製作水準更是一年比一年提升，深受海內外觀眾熱愛。對此，就有網友列出近期上演的24部台劇，並詢問「哪一部最值得一看？」貼文曝光後，全場狂喊2部最該看。

有一名網友近日在批踢踢八卦板以「今年最值得一看的台劇是哪一部」為題發文，列出包括《華燈初上》、《茶金》、《國際橋牌社2》、《俗女養成記2》、《斯卡羅》、《逆局》、《四樓的天堂》、《神之鄉》、《比悲傷更悲傷的故事》、《誰在你身邊》等24部近期以來上檔的台劇，並詢問眾人「今年哪一部最值得一看呢？」

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▲今年最值得看的台劇是哪部？話題引討論。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，「逆局前面20集」、「絕對是俗女」、「卡司的話就是華燈，製作費根本不是同級別」、「台灣的無腦戀愛劇好像有減少了」、「某電視台不拍也算是好事一件，不然都是高富帥總裁配上低能女主角的戲碼」、「國際橋牌社2」、「茶金必看」、「火神，跟生活比較有共鳴」、「大推第一次遇見花香的那刻」。

綜合所有網友留言，現正熱播的懸疑劇《華燈初上》與台灣首部海陸腔客語劇《茶金》獲得最多人肯定，紛紛力推「華燈初上！整個熱度有起來」、「華燈初上，一個晚上嗑完8集」、「卡司的話就華燈，製作費根本不是同級」、「華燈滿猛的，演員陣容很強劇情也不錯」、「華燈，卡司比其他的好太多」、「茶金真的不錯」、「最近的話就茶金，台灣人必看啊」、「茶金難波萬」。

▼話題十足的《茶金》與《華燈初上》獲得網友一面倒狂讚。（圖／茶金、華燈初上臉書）