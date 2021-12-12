神明的金牌也偷這下子栽了　新營警破獲連續住宅竊案

▲台南市警新營分局破獲李姓嫌犯涉及5起住宅財物竊盜案，李嫌更因慣竊經檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

神明的東西也敢偷！台南市警新營分局破獲李姓嫌犯涉及5起住宅財物竊盜案，李嫌連神明金牌也偷竊牟利，警方依竊盜罪嫌送辦，李嫌更因慣竊經檢察官向法院聲押獲准。

經查45歲家住台南柳營的李姓男子，平日無業，遊手好閒，騎機車在柳營、新營一帶遊蕩，2021年11月間多次趁屋主不在，屋門未上鎖，進入民宅竊取財物，其中2次更是直接拿走民眾家中供奉神明身上的金牌，氣得民眾痛罵「居然把歪腦筋動到神明頭上」。

新營分局據報調閱現場周遭監視器畫面，發現多起案件均為一人所為，鎖定竊嫌作案車輛及身分，經彙整相關涉案資料報請檢察官核發拘票及向法院聲發搜索票獲准，當場拘提查獲李嫌，全案偵訊後依竊盜罪嫌送辦，檢察官經向台南地院聲請羈押獲准。

台南市警局長方仰寧，特別重視民生竊盜案件，強調透過建置的跨域治安資訊整合平台，讓跨域性連續犯罪無所遁逃，保障民眾安心、安居。新營分局長斯儀仙表示，本案順利偵破，充分展現高效率的偵查能量，歸功於員警在案發後能積極蒐證，掌握具體事證繼而鎖定嫌犯，迅速聲請搜索票逮捕犯嫌，來安定民心。