Omicron一天3例殺進台灣！專家曝「防堵關鍵」：邊境無需再加嚴

▲台灣一天增加3例Omicron確定病例。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣一天增加3例Omicron確定病例，分別自史瓦帝尼、英國、美國入境，指揮中心暫不考慮增列高風險國家。對此，前疾管局長蘇益仁表示贊同，直言「台灣已經夠嚴格了」。他提到，Omicron傳播力雖然增加，但重症病例卻未隨之上升，顯示病毒已經流感化，不僅無需邊境加嚴，當明年第三劑覆蓋率破三成，甚至可以考慮開放邊境，恢復國際往來。

中央疫情指揮中心11日一口氣公布新增3例Omicron確定病例，均在邊境遭攔截，Ct值介於21.6至28之間，分別自史瓦帝尼、英國、美國入境，同班機32名旅客改列為居家隔離。

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因應Omicron疫情，指揮中心已將為南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威及本次新增馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞等10國列為「重點高風險國家」，入境須直接前往集中檢疫所隔離，11日公布個案中，也有一名是從重點高風險國入境。

雖然也有境外移入個案是從英美返台，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，英國、美國當地雖有出現社區感染，但不像南非與其鄰近國家為主流病毒株，且從相關病例來看，Omicron病毒量沒有像Delta一樣偏高。英國700例個案的報也沒有發現重症死亡，未來重症率可能有下修趨勢，因此暫不列入高風險國家，指揮中心將持續觀察。

▲指揮中心出清莫德納祭出獎勵措施，衝高新冠疫苗覆蓋率。（圖／記者湯興漢攝）

對於指揮中心決議，蘇益仁表示贊同，「台灣邊境已經夠嚴格了！」他提到，Omicron傳播力的確比較強，但重症並沒有增加，「邊境管制跟Delta做法差不多就好了。」

蘇益仁提到，英國、新加坡雖有Omicron病例，但也只要求人民戴好口罩，並未鎖國，新冠病毒流感化趨勢明顯，台灣現在第一劑疫苗覆蓋率已達8成、第二劑也突破6成，加上第三劑開打，等同全民都穿了「防護衣」，感染後也以輕症居多，加上新研發口服藥物也已簽約購買，未來第三劑只要打超過3成，就可以考慮開放邊境，恢復國際往來。

不過，雖然提到新冠病毒已經流感化，但蘇益仁仍強調，幫高齡者打疫苗依然是未來防疫關鍵，依照過往流感防治經驗，造成重症、死亡的多為65歲以上長者，第三劑佈建也應以該族群為優先，目前我國新冠疫苗在20~50歲中壯年打氣佳，反而是75歲以上難以突破，呼籲指揮中心應該更主動一點，為催打加把勁，否則就算病毒真的流感化，重症、死亡率還是難以下降。

中華民國防疫學會榮譽理事長、中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢也表示，台灣未來防疫只會往「鬆」的方向走，但比起國內疫苗覆蓋率達幾成，更應該在邊境築起三道防線，分別為旅客100%接種疫苗、多層次篩檢與預防性投藥。他更以起司比喻防疫政策，「一片有破洞，三片就沒有了」，只要能做到這三點，未來「7+7」放寬到「0+14」指日可待。