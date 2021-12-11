睡覺「手機放床頭」電磁波恐罹癌？　醫師曝數據解答了

▲不少人都對手機放床頭有疑慮。（圖／取自免費圖庫pexels）



圖文／CTWANT

現代人習慣手機、平板不離身，不少人直到睡前都還會用手機，甚至把手機放在隨手可及的位置入睡，但不少人也擔心，手機電磁波會讓身體出現狀況，甚至引發腦癌，家醫科醫師洪暐傑就駁斥這個說法，並舉出從手機問世至今，各國的腦癌比例並沒有增加的狀況。

綜藝節目《醫師好辣》近日就討論「晚上睡覺手機放床頭恐罹癌？」，節目來賓王俐人就表示，她睡覺前就會在手機跟枕頭中間放一個枕頭，希望能隔離一下；而藝人圓圓則是常在睡前追劇，看到睡著後卻還是夢到自己在追劇，所以也擔心是否是因為手機電磁波影響。

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▲家醫科醫師表示，手機問世後的25年內，各國的腦癌比例並沒有增加。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）



不過家醫科醫師洪暐傑則表示，曾經有相關單位發表提醒大家注意手機電磁波可能會造成身體的狀況，但後來這個狀況被推翻，因為從手機問世後的25年來，所有各國的腦癌比例都沒有增加，並且也去分析腦癌的人，研究發現使用手機並沒有跟腦癌有直接關係，更有醫師表示手機的電磁波遠不及高壓電或是醫學檢查的放射光線。

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