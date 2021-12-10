日本Omicron確診一口氣暴增8例！1人有美國旅遊史　累計12例

▲日本Omicron確診案例累計12例。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本當局10日宣布新增8例Omicron確診案例，這8人分別是在11月28日至12月7日入國，經基因定序後，確定是感染Omicron變異株，而所有人都是在入境時確診。日本的Omicron確診案例也因此一口氣增加至12例。據悉，在8人當中有一人曾有美國旅遊史。

綜合日媒報導，日本10日新增8例Omicron感染案例，8人都是入境日本時，在機場檢測發現確診，經進一步基因定序後，確診Omicron。其中，有2人是日本首例感染Omicron的30多歲男性的密切接觸者。

副官房長官木原誠二10日下午召開記者會時表示，未來將會持續加強入境防疫措施，並提高基因定序的檢測率，同時徹底實施數據監測制度。

當局表示，這8名Omicron確診案例分別是在11月28日至12月7日間入境日本。值得注意的是，其中一名12月5日從關西機場入境的40歲男子有美國旅遊史。

日本在此之前已經出現4例Omicron確診，分別為納米比亞男外交官、有祕魯旅遊史的20多歲男性、有義大利旅遊史的日本籍男性、有奈及利亞旅遊史的50多歲男性。

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