快訊／史上最大超貸案　「門神」合庫前董座200萬交保

▲合庫前董事長廖燦昌涉嫌幫潤寅指示分行核貸。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、董美琪／台北報導

台灣史上最大詐貸案，潤寅集團詐貸472億元案主角楊文虎、王音之夫妻9日才被判刑定讞，檢調懷疑金融機構有内神通外鬼，經過多次約談後，發現前合庫董事長廖燦昌涉嫌指示下屬，暗助潤寅詐貸約1億元。台北地檢署10日指揮調查局北機站，依違反《銀行法》特別背信罪嫌，對廖展開搜索約談。檢察官訊後晚間諭令200萬元交保。

台北地檢署另查出「潤寅詐貸案外案」合庫商銀涉提高授信額度，內部有人涉嫌幫潤寅集團提高授信額度，造成合庫商銀損失約1億元，11月底調查局約談時任合庫商銀授信管理部協理、黃姓前副總、陳姓前分行經理等人，訊後諭令黃男200萬元交保，其餘分別以10萬元至60萬元交保。

檢察官今天北檢今天展開第2波搜索、約談前合庫商銀董事長廖燦昌。晚間移送北檢複訊，訊後諭令200萬元交保。

▲調查局公布涉嫌潤寅詐貸84億元案的楊文虎王音之夫妻照片。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）



堪稱史上最大的潤寅詐貸案，潤寅集團董事長楊文虎、王音之夫妻向12家銀行詐貸超過470億元，二審將王音之判刑27年、併科6億5千萬，楊文虎判刑25年、併科6億元，2夫婦上訴第三審，最高法院9日駁回上訴定讞，2夫婦將發監執行。

潤寅集團是老牌紡織貿易商，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口，旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，楊文虎、王音之夫婦為集團負責人。

但因財務操作不當、資金周轉不靈，檢調單位查出，他們自2008年起以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸；詐貸所得除支付公司開銷外，還購買豪宅享受奢華生活。

最後公司2019年6月間一連串跳票，最終惡性倒閉，楊文虎夫婦留下一屁股債在案發前就潛逃美國。