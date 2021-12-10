農糧署掛保證　全國10大精饌冠軍好米都在這裡

▲▼台中一家連鎖超市提供全國10大精饌冠軍好米，這些好米都經過認證。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台灣以農立國，國人更是以米飯為主食，農糧署每年舉辦的「精饌米獎」，堪稱是台灣米屆奧斯卡獎，得獎相當不容易，台中市一家連鎖超市為了讓國人吃到好米，方便選購，網羅全台各地得過獎的10種冠軍好米，讓民眾在農糧署嚴選之下，買得放心，吃得安心。

農糧署為了鼓勵農作，生產高品質稻米，也提供國人買米參考，每年都會舉辦「精饌米獎」，這項堪稱是台灣米屆奧斯卡獎的殊榮，評選條件相當嚴格，包括產銷履歷、有機（含轉型期）、食米驗證，友善環境耕作登錄合格等多項要求，以「品種、品質、品牌」三品及「安心、安全」二安為目標，引導台灣農業長遠發展，讓國人享用最高品質的包裝米。

台中一家連鎖超市為了讓國人一次購足，提供全台各地曾得過「精饌米獎」的業者，包括台東池農仙境米、池上有機白米、宜蘭有機越光米、彰化二林頂級越光米、雲林斗南越光米、台南後壁禾家米、雲林二崙舞蹈香米和台東關山米等。

業者也從即日起至明年2月10日，為期2個月舉辦「消費滿百抽一年份白米」活動，只要到各門市購買任一項冠軍好米，就有機會獲得精饌米獎冠軍米一年份，機會難得。