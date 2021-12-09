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真的糗炸！2女硬擠「坐進購物推車」卡住　6人拉不出只能鋸開脫困

▲▼ 澳洲女孩坐進推車內卡住。（圖／翻攝自抖音）

▲哈默還是把影片上傳至抖音，直說「再也不想看到購物推車了」。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲第5大城阿得雷德（Adelaide）5日晚間出現尷尬一幕，2名女孩前往購物商場時，一時興起坐進購物推車內，讓友人推著走，怎知2人就這樣卡在車內無法動彈，只好請來消防人員協助，但儘管到場救援的6人使力硬拉仍無法讓2人脫困，最後只好把推車鋸開，才讓這起事件落幕。

@dani.harmer

never want to see a trolley again in my life

♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

綜合7 NEWS等澳媒報導，事發當晚，哈默（Danielle Harmer）與2名友人一同前往文諾巴華商場（Munno Para Shopping City），然而當一行人正準備去停車場聽音樂時，映入眼簾的數台購物推車讓他們玩心大起，決定坐進推車內。

依據影片，哈默先坐進車內，另名女性友人也上了車，坐在哈默腿上，並讓第3名友人推著走，但等到要起身離去時，哈默這才發現，2人早已卡在推車內，根本出不來。最終只好打電話請來消防人員協助，然而這起事件令人太過傻眼，就連接線人員也懷疑這是否只是惡作劇。

最終消防單位仍出動多名人員到場處理。哈默透露，當消防隊員到場時，「他們看到之後就笑了出來，好像有6個人想把我們拉出來，但真的辦不到」。即便經過10分鐘的努力，哈默與友人還是卡在推車內，消防隊員只好拿出角磨機破壞推車，所幸15分鐘後順利脫困。

儘管這一切過程讓人覺得很糗，但哈默還是把影片上傳至抖音，直說「再也不想看到購物推車了」。

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