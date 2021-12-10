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空勤投水9噸＋勇消徹夜搶救　合歡山翠峰火燒7公傾撲滅了　

▲▼ 。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書）

▲合歡山翠峰路段火燒山已經撲滅。（圖／翻攝臉書社團「中橫路況交通資訊站」）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣合歡山台14甲線19.5公里處昨發生火燒山，由於現場多雜木，燃燒面積達7公頃，經空勤總隊以直升機掛水袋取水、投水，總達9噸的水量後，下午火勢獲得控制，至10日清晨6時已撲滅。整起火警無人受傷，道路設施也無損傷可正常通行。起火原因為何尚須釐清調查。

9日上午11時46分台14甲線19.5公里翠峰路段發生火災，並蔓延至下方邊坡，屬台大山地實驗農場經管土地。消防局向空勤總隊申請直升機灌救，空勤總隊表示，昨日下午1時33分第一架次直升機從清泉崗機場起飛，至日月潭九龍口直升機坪掛水袋及取水，完成後定向火場，後續至霧社水庫取水，計投水2次，水量4噸；第二架次下午3時02起飛，3時20分到達九龍口取水，下午4時33分離開火場，計取水3次、投水5次，水量6噸。

▲▼ 。（圖／空勤總隊提供）

▲▼空勤總隊投水共計9噸。（圖／空勤總隊提供）

▲▼ 。（圖／空勤總隊提供）

南投縣消防局表示，消防局與警察局、林務局與本局埔里工務段協力配合徹夜滅火與交通管制作為下，火勢已撲滅並無人員受傷，10日經埔里工務段人員朝巡結果，道路設施無損可正常通行，提醒用路人行駛台14甲線18k~22k翠峰路段因火燒山事件較易發生零星落石，行駛該路段請勿逗留並小心注意迅速通過，或非必要近期避免往台14甲線合歡山公路行駛，造成不便敬請見諒。

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