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「O MAMATAYAL原來一教就會」　就業福音媒合會暨網路直播登場

▲桃園就業福音媒合會暨網路直播12/11日登場。（圖／原民局提供）

▲桃園就業福音媒合會暨網路直播12/11日登場。（圖／原民局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國都會區原住民人數最多的是桃園市，因為原住民族近90%信仰基督，教會是原鄉部落的核心，除了提供心靈安定、凝聚情感的支持力量，更是族語和文化傳承的場域。有鑑於此，桃園市政府原民局主動出擊進入教會團體，自10月31日至11月28日，共進行17場教會就業宣導活動，超過20間教會、1000人次以上教友參與，成效佳。

原住民族行政局表示，透過宣導及與現場教友有獎徵答互動等方式，讓更多的桃園市族人瞭解市府積極推動的促進就業政策。在累積17場教會巡迴宣傳的能量後，壓軸盛會「O MAMATAYAL原來一教就會-就業福音媒合會暨網路直播活動」，也結合教會共同辦理，將於12月11日(週六)9:00～13:00在桃園市原住民族文化會館盛大登場，豐富精彩內容，等你來相會，想找工作、想上職訓課更是不能錯過。

▲桃園就業福音媒合會暨網路直播12/11日登場。（圖／原民局提供）

主辦活動的市府原民局結合桃園市就業職訓服務處、原民會就業服務單位、國軍招募單位、航空城人才招募、開南大學、日月光集團中壢廠等單位在場服務求職民眾，就業資訊讓你滿載而歸；此外也提供免費體驗項目，教你一步步征服面試妝容和儀態。現場除了提供就業諮詢，還安排11所教會連場表演和「魚藤樂團」、「風聲古謠樂集」演出，讓大家度過悠閒愜意的美好時光。此外，活動現場有集章送好禮和豐富摸彩大獎連環送，ｉphone 13、switch健身環組、50吋電視、氣炸鍋等多項大禮等你抽回家。

「O MAMATAYAL原來一教就會-就業福音媒合會暨網路直播活動」網路雙響炮，一個是網路「留言抽好禮活動」自即日起到12月11日上午11:00止，到原民局臉書粉絲頁留言，就可抽獎。另一個是當天上午9:40~10:55進行現場線上直播，針對宣導內容辦理有獎徵答，有請網民熱烈上線相見。

歡迎大手牽小手參加12月11日活動，桃園市原住民族文化會館地址:大溪區員林路一段29巷101號，詳情請看原民局粉絲頁，或電洽桃園市政府原民局(03)3322101#6686-6687。

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