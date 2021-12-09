秘魯Mi-171直升機起飛一小時後墜毀　機上5人全罹難

▲Mi-171直升機。（示意圖／AVIA Helicopters）

實習記者廖翊慈／綜合報導

祕魯空軍（FAP）的一架MI-171SH直升機於7日預定飛往亞馬遜執行任務，不幸在起飛1小時左右後失聯，指揮部派出特種搜救隊，最終在首都附近的山區尋獲遺骸。FAP的官方聲明表示，「很遺憾機上5位軍官全數罹難，失事原因有待調查。」

根據Andina報導，MI-171SH直升機於12月7日上午11點 52分，從豪爾赫·查韋斯國際機場（Jorge Chávez International Airport）起飛，前往秘魯東部烏卡亞利省（Provincia de Ucayali）的亞馬遜雨林地區執行任務，不料於12點49分，抵達目的地前與指揮中心失去聯繫。

La Fuerza Aérea del Perú lamenta el fallecimiento de la tripulación del helicóptero accidentado en la provincia de Huarochirí y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares. Honor y gloria para los miembros de la FAP que fallecieron en cumplimiento de su deber. pic.twitter.com/mLHYFAnpIY — FAP - Oficial (@fapperu) December 8, 2021

FAP透過聲明表示，已由指揮中心派出C-26B軍用飛機和另一架MI-17直升機開始空中搜救行動，無奈礙於天氣狀況不穩定、能見度低，只好派出特種搜救隊進行陸地搜救，最終加強首都利馬附近的搜救範圍，在以東70公里的山區附近發現機身。

官方於9日早上表示，「秘魯空軍對於罹難的直升機機組人員深感遺憾，並向其家屬表示最深切的哀悼，對在執行任務中榮譽犧牲的FAP成員表達至高的敬意。」

據Army-Technology，MI-171SH直升機由俄羅斯國有特殊出口商Rosoboronexport引入全球市場，擁有高執行力，包括突擊部隊的空運、貨物運輸、部隊火力支援、空對地攻擊、醫療及戰鬥搜救（CSAR）等，載客量為20至26人，可適應各種天氣變化，且機身外還有一定的裝甲配備。因此對於失事原因，FAP表示，仍有待釐清。